Hitachi Chemical venduta a Showa Denko

Hitachi Chemical, che controlla il 51% di Fiamm Energy Technology, viene venduta a Showa Denko K.K, una delle principali società giapponesi di ingegneria chimica. La decisione era stata presa a dicembre dal cda, che ha espresso parere favorevole sull’offerta di acquisto, da parte di Showa Denko K.K., per le quote di Hitachi Chemical, divisione controllata dal gruppo Hitachi.

La finalizzazione dell’offerta è prevista per febbraio. Hitachi Chemical diventerà quindi una sussidiaria di Showa. Secondo un comunicato, tenuto conto che la procedura dipende dai sistemi di autorizzazione vigenti in ogni Paese, a oggi non è possibile determinare e indicare esattamente la data precisa di quando l’offerta di acquisto avrà inizio. Va sottolineato che questa operatività porterà la nostra impresa a far fronte alle procedure nel modo più agile possibile in modo da non creare nessuna problematica alle attività in corso.

Sebbene la compagine azionaria sarà soggetta a cambi, Hitachi Chemical e tutte le sue aziende affiliate (come ad esempio Fiamm Energy Technology), conferma la stabilità sia dell’operatività e delle transazioni con gli attuali business partner con l’obiettivo di una futura e reciproca crescita.