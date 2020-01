fischer FIS EM Plus, la resina a tenuta sismica certificata per almeno 100 anni

fischer presenta fischer FIS EM Plus, la resina epossidica a tenuta sismica ad alte prestazioni. Il prodotto permette di realizzare connessioni ad alte prestazioni per strutture in calcestruzzo e acciaio in zona sismica a lunga durata, anche superiore ai 100 anni, e resistenza al Fuoco R240.

fischer FIS EM Plus è certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60, per azioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2 e per connessioni di barre di armatura post-installate in calcestruzzo, fessurato e non, da C20/25 a C50/60.

La formulazione ottimizzata porta a valori di carico ancora maggiori e può essere utilizzata per riprese di getto a partire da 8 fino a 40 mm di diametro. Le barre filettate FIS A possono essere inserite a profondità di ancoraggio variabile, in funzione dei carichi di progetto. Con le bussole filettate internamente RG M I sono possibili punti di fissaggio temporanei e rimovibili.

FIS EM Plus può essere iniettata all’interno dei fori anche a basse temperature ed è approvata per fori diamantati e riempiti con acqua: offre quindi sicurezza in condizioni estreme.

Il prodotto si applica in edilizia civile e industriale per la connessione di nuovi pilastri, travi, solette, scale a strutture in calcestruzzo; per rinforzi, adeguamenti, plinti per isolatori e dissipatori nei ponti; per fissare barriere antirumore e guardrail, nella carpenteria metallica per l’ancoraggio di piastre in acciaio a pavimento e in quota per collegamento di travi e colonne in acciaio.

L’affidabilità e la durata di fischer FIS EM Plus sono garantite dalla nuova Valutazione Tecnica Europea Eta che conferma una vita utile in esercizio (working life) di almeno 100 anni.