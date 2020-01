Comprare all’asta un immobile? Dai notai arriva una guida

Come comprare all’asta online un immobile? Per gestire meglio la propria offerta, destreggiandosi tra domanda e offerta attraverso lo schermo di un computer arrivano i consigli della Rete aste notarili (Ran), il sistema informatico realizzato dal Consiglio nazionale del Notariato per la gestione delle compravendite telematiche (si trova su www.notariato.it).

“Attraverso il collegamento dagli studi notarili su tutto il territorio italiano è possibile partecipare alle aste via web, potendo effettuare i rilanci anche a centinaia di chilometri dall’immobile, abbattendo le barriere territoriali, con la garanzia e sicurezza del notaio”, è scritto sul sito dell’Ordine professionale. “Nell’asta telematica il notaio svolge una funzione di pubblico ufficiale, in grado da un lato di orientare e supportare il cittadino partecipante all’asta e dall’altro di rendere certa la procedura, evitando pericoli di turbativa d’asta ed eseguendo anche i controlli previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio”.