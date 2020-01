Cambio generazionale e congiuntura dell’edilizia a YouTrade Academy

I bilanci delle costruzioni e il passaggio generazionale: Virginia Gambino Editore ha focalizzato su questi due punti l’appuntamento di YouTrade Academy, che si è tenuto nello spazio di iLab a Bergamo. Evento che è stato anche l’occasione della presentazione del comitato scientifico del Centro Studi YouTrade. Ne fanno parte Andrea Favaretto, direttore del Centro Studi Sintesi della Cgia di Mestre, Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi, Alberto Bubbio, senior professor alla Liuc, Roberto Di Lellis, giornalista, Anna Comincini, della società di ricerche Free Thinking e Virginia Gambino, editore.

La mattinata è stata scandita in tre parti. La prima ha sintetizzato il risultato dell’analisi condotta dal Centro Studi YouTrade su 1.400 bilanci di aziende della filiera dell’edilizia, per oltre 60 miliardi di fatturato complessivo, tra speranze di rilancio in una realtà che si rivela più complessa rispetto a quella per-crisi. Ne risulta una performance complessiva delle imprese nel 2018, che in media hanno visto crescere del 5,7% il giro d’affari, con dinamiche anche maggiori per i produttori di materiali e componenti (+7,5%) e per i distributori di materiali elettrici (+7,7%). L’unico settore in sofferenza è quello delle società di ingegneria, che nel 2018 hanno segnato un rallentamento di 1,7%. I dati saranno pubblicati per intero nell’allegato I Bilanci delle Costruzioni al nuovo numero di YouTrade, mentre le slide saranno disponibili, per gli abbonati, nell’area riservata di www.youtrade.com.

L’altro argomento in programma, come accennato, ha riguardato il passaggio generazionale. Solo il 30% delle piccole e medie imprese famigliari sopravvive al passaggio generazionale. E solo il 13% arriva alla terza, mentre alla quarta generazione è ancora in attività solo il 4%. Il passaggio generazionale in un’impresa è uno snodo fondamentale. E proprio su questo tema, appunto, si sono focalizzate le altre due relazioni. La prima, curata da Anna Comincini, ha presentato un’indagine esclusiva condotta su 112 interviste a imprenditori e manager della distribuzione edile. Tra i dati emersi, il 61% ha già affrontato un passaggio generazionale e il 63% sta per affrontarne uno.