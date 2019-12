Vasca idromassaggio Jacuzzi da esterno per tutte le stagioni

Arriva sul mercato Skylounge, la vasca idromassaggio per esterno di Jacuzzi, che arricchisce la collezione firmata da DNA | Kaluderovic & Condini, disponibile in tutti i migliori showroom di arredobagno.

Perfetta per gli spazi ridotti e progettata per accogliere comodamente quattro persone, la vasca idromassaggio Skylounge può essere utilizzata in ogni stagione, grazie al sistema di filtrazione, alla disinfezione ClearRay Pro3Tect con raggi UV e ozono e al riscaldatore automatico. Il carico a pavimento e le sue dimensioni rendono la vasca ideale anche sui terrazzi.

Le bocchette brevettate PowerPro massaggiano in modo mirato diverse parti del corpo in funzione della posizione assunta, da seduti o sdraiati, grazie al design interno a due profondità.

Per un’atmosfera ancora più suggestiva dopo il tramonto, è possibile attivare la luce led subacquea multicolore. I comandi touch retroilluminati semplificano accensione e spegnimento del sistema idromassaggio e dell’illuminazione. Il display per la programmazione è alloggiato sotto il bordo della vasca e può essere facilmente ispezionato aprendo con un semplice click il pannello frontale.

L’isolamento dalle intemperie e il mantenimento della temperatura sono garantiti dalla base protettiva, dal rivestimento interno opzionale EcoShield, e dalla copertura termica in dotazione.