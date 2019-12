Mappe 3D, droni e 5G: il cantiere del futuro secondo Doosan

Concept-X è protagonista del cantiere del futuro firmato Doosan Infracore con tante soluzioni automatizzate e senza pilota, dal rilievo topografico con droni all’impiego delle macchine. L’azienda ne ha dato dimostrazione sul terreno di prova di Boryeong, in Corea e arriverà sul mercato entro il 2025.

Sebbene singole tecnologie per le operazioni non presidiate siano già state introdotte nel campo delle macchine da costruzione, il sistema Concept-X di Doosan comprende una vasta serie di tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale, come riconoscimento delle immagini, tecnologie di controllo/cognitive, guida autonoma, controllo remoto 5G, rilievo topografico 3D con droni, stima e assegnazione accurate del carico di lavoro e gestione previsionale dei guasti.

Un sistema tecnologico innovativo e completo che consente di affidare esclusivamente alle macchine tutti i lavori pericolosi e lasciare il personale umano libero di concentrarsi sui ruoli di analisi e gestione più complessi, migliorando produttività e fattibilità economica, riducendo i tempi e i costi legati all’impiego delle macchine movimento terra e rivoluzionando la sicurezza in cantiere.

Tra le nuove tecnologie presentate durante la dimostrazione vi sono state:

– un sistema tecnologico progettato per generare mappe tridimensionali del cantiere a partire dai dati topografici rilevati tramite droni

– sistemi di controllo automatizzati per macchine da costruzione come escavatori e pale gommate che ne consentono e ottimizzano l’impiego non presidiato in base alle effettive condizioni del cantiere

– tecnologia per il monitoraggio in tempo reale dell’avanzamento dei lavori attraverso i sistemi di controllo integrato dell’X-Center.

«Concept X non è solo una tecnologia per l’uso di sistemi non presidiati. Si tratta, piuttosto, di un contenitore che integra una serie di tecnologie avanzate per rispondere immediatamente ai cambiamenti che possono verificarsi simultaneamente in cantiere. È una tecnologia costruita attorno all’uomo che non si limiterà a migliorare sensibilmente la sicurezza e la profittabilità, ma creerà anche nuovi posti di lavoro nei comparti a tecnologia avanzata», ha dichiarato Dongyoun Sohn, Presidente e CEO di Doosan Infracore.

Parallelamente Doosan è impegnata in una partnership industria-università, insieme all’Università Nazionale di Seoul e alle Università di Yonsei e Hanyang, che punta a sviluppare nuove tecnologie per integrare l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di controllo automatizzato per le macchine da costruzione, nel rilievo topografico 3D con droni e nell’analisi dei dati. Nel 2018, Doosan Infracore, in collaborazione con LG U+, ha presentato in anteprima mondiale il primo sistema di controllo remoto 5G.