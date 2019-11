Un emendamento reintroduce il bonus verde. Passerà?

Un emendamento (uno dei mille) alla legge di Bilancio a firma Marialucia Lorefice, Gianni Girotto e Giuseppe L’Abbate (5 Stelle) sposta in avanti di un anno il bonus verde (che scade il 31 dicembre). Un emendamento che piace a Finco, che in una nota rileva “prendiamo nota con estrema condivisione dell’allegato emendamento da Voi presentato – e da Assoverde (Finco) caldeggiato in sede di audizione presso la X Commissione Industria – volto alla proroga del c.d bonus verde per l’anno 2020”. Da verificare se l’emendamento passerà l’esame di Camera e Senato.