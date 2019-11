Trolley Tecnografica, lo showroom sempre a portata di mano

Tecnografica presenta “The Trolley”, uno speciale strumento pensato per architetti, designer e progettisti, che include tutti i materiali promozionali dell’azienda all’interno di un unico contenitore dotato di rotelle e manico allungabile, per uno showroom sempre a portata di mano.

Il trolley contiene il Wallpaper Book, “The Case” e i campioni in grande formato di Dècora Resin, Dècora Stucco, Dècora Lux, Smart Panel e il nuovo Dècora LED.

Wallpaper Book

Dedicato ai campioni di carta da parati di Tecnografica, il Wallpaper Book contiene una selezione di 30 soggetti scelti tra le grafiche più apprezzate. Ogni campione è accompagnato dalle varianti colore complete e dall’ambientazione della singola grafica. Tutti i soggetti sono stampati in formato 42×29,7 cm, ciascuno su una diversa tipologia di carta, dando così la possibilità di toccare con mano le texture di tutti i supporti disponibili: dalla carta da parati idrorepellente per il bagno alla carta ecologica in fibra di cellulosa, fino a quelle tecniche con superfici strutturate ad effetto stucco e tessuto.

The Case

“The Case” contiene il catalogo Decorative Panels, dedicato a tutte le grafiche dei pannelli decorativi. In fondo a questo catalogo sono presenti i campioni di cinque differenti supporti destinati alla stampa digitale della carta da parati: Natural, TNT, Fabric, Skin e H2O. Si trovano, inoltre, il campione del supporto Soundproof fonoassorbente e i campioni in formato 8×11 cm dei pannelli decorativi: Dècora Resin, Dècora Stucco, Dècora Lux e Smart Panel.

Campioni in grande formato

Infine, dentro al “The Trolley”, è possibile trovare i campioni in grande formato di tutti i pannelli decorativi di Tecnografica: Dècora Resin, Dècora Stucco, Dècora Lux, Smart Panel e Dècora LED. Quest’ultimo è dotato di un’illuminazione integrata che unisce la decorazione all’illuminazione tecnologica a LED, in grado di creare inediti effetti scenografici con giochi di luce e variazioni cromatiche.

Sul sito di Tecnografica è possibile richiedere maggiori informazioni e acquistarlo a un prezzo speciale in occasione della settimana del Black Friday, dal 25 novembre all’1 dicembre 2019.