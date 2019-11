Nuovo piano industriale con investimenti per 80 milioni per Mollo Noleggio

Nuovo piano industriale per Mollo Noleggio. Il nuovo business plan riguarda il triennio 2020-2022 e segue quello precedente, presentato nel 2015 per il periodo 2016-2020, che è stato concluso con due anni di anticipo.

Un successo che deriva, secondo la società, dal particolare modello di business, dalla solidità finanziaria, dagli investimenti in innovazione e digitalizzazione, dalla managerializzazione dell’azienda, con una solida squadra di collaboratori, e da un parco nolo all’avanguardia nel settore.

Nel quadriennio i ricavi sono cresciuti ad un tasso medio annuo del 22,8%, gli investimenti annui si sono posizionati sui 25 milioni, con un ebidta tra il 2015 e il 2018 che è cresciuto del 140 %.

Il 2019 ha fatto registrare risultati positivi (fatturato +20% sull’anno precedente, oltre 15 mila clienti serviti e 53 mila contratti di noleggio). E i prossimi tre anni vedranno l’azienda albese impegnata nello sviluppo e acquisizione di quote di mercato con l’apertura di nuovi centri noleggio e nel mantenimento di indicatori finanziari performanti.

Per fare questo saranno necessari nuovi investimenti (previsti circa 80 milioni in tre anni) e “il perseguimento di una strategia che pone al centro la ricerca della qualità, i bisogni dei clienti, il benessere dei propri collaboratori, l’innovazione tecnologica, il rispetto per l’ambiente, l’eccellenza nella formazione dei propri collaboratori e clienti”.