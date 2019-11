Emporio Fai da Noi con l’aiuto di Leroy Merlin

Un nuovo store, ma del tutto particolare, di Leory Merlin a Solbiate Arno (Varese). Il nuovo punto, infatti, è il risultato della collaborazione con la Cooperativa Intrecci, fondata nel 2003 nell’ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana, e il Comune di Varese. La Cooperativa Intrecci nasce da un percorso di cooperazione tra diverse realtà del mondo ecclesiale e del privato sociale, oltre che dall’associazione volontaria Pane di Sant’Antonio.

Un’altra iniziativa virtuosa di Leroy Merlin volta a coniugare la responsabilità sociale d’impresa con nuovi modelli di economia circolare che riportano al centro la dimensione collettiva, generando valore sociale per le comunità e in questo caso per la provincia di Varese.

Gli Empori Fai da Noi sono infatti luoghi di condivisione di materiali, in cui le persone o le famiglie in difficoltà possono utilizzare gratuitamente, come fosse una biblioteca, gli utensili necessari per effettuare lavori di manutenzione di base, o piccole ristrutturazioni. L’Emporio può inoltre fornire, a chi ne fa richiesta, prodotti consumabili come vernice, stucco e lampadine.

In un’ottica di circolarità, alla base delle attività degli Empori Fai da Noi, c’è il recupero e l’utilizzo da parte degli utenti di merce invenduta che quindi non va sprecata, ma diventa un bene per la collettività e per le persone in difficoltà.

Un progetto che inizia a dare alcuni risultati tanto che, durante il primo semestre di quest’anno, nei 29 empori presenti sul territorio sono stati effettuati complessivamente 304 prestiti con una donazione che si aggira alle 1.682 unità di materiale consumabile. In prevalenza i beni degli Empori vengono destinati a persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali o dai centri di ascolto.

“Siamo felici di annunciare l’inaugurazione di Varese, con il quale raggiungiamo quota 29 empori in tutta Italia. Grazie al supporto di partner importanti siamo certi di poter creare una solida rete di sostegno per le famiglie in difficoltà. In Leroy Merlin crediamo nell’obiettivo di creare relazioni tra le persone dove il negozio diventa il punto di raccordo capace di attivare, con la partecipazione dei cittadini, processi di rigenerazione del territorio e di sostegno per i più bisognosi”, è il commento di Michele Chiesa, Store Leader del punto vendita Leroy Merlin di Solbiate Arno.

Altrettanto soddisfatto il Coordinatore della Cooperativa Intrecci, Elia Casella: “Cooperativa Intrecci e i volontari dell’associazione Pane di Sant’Antonio, hanno accolto il progetto di Leroy Merlin con grande entusiasmo, consapevoli che le persone sono portatrici di molteplici necessità e che questa iniziativa rispondeva in modo nuovo ad alcuni bisogni ai quali fino ad oggi questo servizio non poteva rispondere. Grazie a questa collaborazione, oggi presso l’emporio, le persone potranno trovare utensili e prodotti per potersi prendere cura della propria casa oltre che della propria persona.”

L’Emporio Fai Da Noi di Varese si inserisce all’interno del servizio Emporio della solidarietà Caritas, un progetto inaugurato nel 2015 nella città di Varese, che ha come obiettivo quello di sostenere gratuitamente le famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale, favorendo così il recupero della propria autonomia.