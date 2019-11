Elisabetta de Strobel è Italian Chief Design Officer di Der

Elisabetta de Strobel è stata nominata Italian Chief Design Officer del colosso cinese Der. La collaborazione vede protagonisti due importanti figure del settore: da una parte Elisabetta de Strobel, affermata interior designer, product designer e art director di numerose realtà imprenditoriali a livello internazionale, membro della Society of British and International Design, nonché fondatrice dell’agenzia di comunicazione Terzomillennium. L’agenzia, alla luce di questo progetto, è stata designata come Italian Co-design Center di Der.

Dall’altra parte Der, leader nazionale nel settore della pavimentazione in legno. Il Gruppo Der è stato fondato nel 2000 e, dopo 19 anni di rapido sviluppo, conta un capitale sociale totale (comprese le filiali) superiore a 2.4 milioni di Cny. La sua società sussidiaria Der Future Science & Technology Holding Group è stata quotata alla borsa di Shenzhen nel 2011. Negli ultimi anni il Gruppo Der ha assistito ad una crescita senza precedenti: alla fine del 2017 contava 13 filiali, più di 3000 dipendenti, quasi 2000 negozi specializzati e collabora con una rete di vendita di mille distributori e 51 partner strategici (dati 2018).