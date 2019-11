Tessere di Friul Mosaic verso il Compasso d’Oro 2020

Tessere, la collezione di Friul Mosaic disegnata da Luisa Bocchietto, punta al Compasso d’Oro 2020 per la sezione materiali.

Frutto di uno studio approfondito su tessuti e trame, Tessere è ispirata all’arte della tessitura e fa riferimento alla tradizione biellese, città di provenienza della designer.

La collezione è particolarmente rappresentativa per Friul Mosaic anche perché fa riferimento all’elemento fondamentale di ogni mosaico, ovvero le tessere, spesse 10 mm e tagliate a mano con la martellina da esperti artigiani.

Il marchio Friul Mosaic è protagonista nei più importanti showroom di moda, come i 350 metri quadri di rivestimenti in mosaico per Dolce & Gabbana a Venezia e Brooks Brothers a Roma.

Sono 226 i prodotti, i servizi e i progetti degli studenti di design scelti quest’anno dall’Osservatorio permanente del Design ADI. Insieme con la selezione dello scorso anno sarà sottoposta nel 2020 alla giuria internazionale del XXVI Compasso d’Oro: solo questi 378 prodotti selezionati nell’ADI Design Index potranno partecipare alla prossima edizione del premio.