Comes inaugura un nuovo punto vendita a Senigallia

Nuova sede di Comes della famiglia Pierfederici in via Strada Bruciata a Cesano di Senigallia (Ancona). Il nuovo punto vendita si propone come un centro di distribuzione completo per i professionisti dell’edilizia. La nuova sede si trova vicino al centro commerciale Il Maestrale. Riuniti nel nuovo punto vendita l’edilizia e la vendita al dettaglio per privati, artigiani, architetti, geometri e soprattutto imprese avanzate. Senza dimenticare l’aspetto della logistica, fondamentale per venire incontro alle esigenze del grande mercato e dei piccoli clienti.

Il nuovo store si estende su oltre 6 mila metri quadri, dedicati esclusivamente alla vendita al dettaglio. All’apertura ha partecipato il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi: “Quando anni fa la famiglia Pierfederici aveva iniziato a parlarmi della costruzione di un nuovo grande punto vendita e magazzino sembrava un sogno, ma oggi quel sogno è diventato realtà e sono felice di celebrarlo insieme a Bibi ed i suoi figli, che ringrazio per aver avuto il coraggio di investire, dando un bel segnale positivo”.

A tagliare il nastro del punto vendita è stato il fondatore, Antonio Pierfederici, noto come Bibi, alla presenza di centinaia di persone accorse all’evento.

Commozione palpabile dalle parole dei fratelli Alessandro e Giovanni, oggi chiamati a tenere il timone di una realtà aziendale lunga 51 anni. “Dopo oltre cinquant’anni l’apertura di oggi è un importante segnale per il territorio, perché non siamo solo magazzino ma anche punto vendita, dove ci si può avvalere della consulenza di personale esperto”, ha ricordato Giovanni Pierfederici. “La diversità dallo showroom al magazzino è che prima si vive un progetto ideale, poi si passa alla realizzazione concreta, venendo incontro alle esigenze di tutti i clienti, dal privato all’impresa evoluta”.

A seguire la realizzazione del nuovo punto vendita è stato, invece, Alessandro Pierfederici. Nel nuovo punto vendita saranno impiegati oltre 15 addetti, già facenti parte del gruppo Comes. L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13,30 alle 18,30 ed il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Rimanere sempre aperto lo showroom di Senigallia, in Via Abbagnano 15, dove trovare tutta la selezione di finiture interne, arredamento, complementi d’arredo fino all’illuminazione.