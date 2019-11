Le tecnologie per il cantiere del futuro a Safety Park

Come sarà il cantiere del futuro? Sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni individuali e servizi innovativi per le imprese di costruzione, Niederstätter apre il 22 e 23 novembre presso il Safety Park di Bolzano la fiera “Il cantiere del futuro”, dedicata alle tecnologie avanzate in cantiere.

In collaborazione con partner locali e internazionali, l’azienda presenta le ultime tecnologie nel settore delle costruzioni, da vedere e da provare, e propone soluzioni concrete per affrontare le sfide che quotidianamente le aziende incontrano, offrendo approcci diversi di gestione e organizzazione. Oltre alla digitalizzazione del settore, il focus della fiera sarà anche su macchine elettriche e simulatori, robot ed esoscheletri, o Building Information Modeling (BIM) e molto altro ancora.

Ad aprire la manifestazione il Presidente Arno Kompatscher, l’Assessore Philipp Achammer e l’Assessore Daniel Alfreider (inaugurazione Apertura ufficiale venerdì 22 novembre, alle ore 11,30 nel foyer del Safety Park). Alla fiera parteciperanno anche diverse scuole professionali dell’Alto Adige e delle regioni limitrofe.

Cosa troverete alla fiera “Il cantiere del futuro”:

– Industria 4.0 / IoT / fleet management: comunicazione tra macchine (Lidat, TrackUnit, Palfinger)

– BIM (Istituto Fraunhofer: interfaccia tra BIM e robotica, Integrazione BIM di Container Niederstätter, UniBz BIM con AR & VR e progetto Cockpit)

– Zero emissioni (elettromobilità) (Wacker Neuson, E-Kramer, Mobilhybrid: batterie per il cantiere)

– Formazione & addestramento (Simulatore gru Liebherr, Simulatore di addestramento Vortex Advanced, Simulatore di addestramento Vortex Edge Plus)

– Virtual reality (prima VR image film Niederstätter)

– Sharing economy per apparecchi di sollevamento e macchine operatrici (rentmas.it)

– Nuova tecnologia fune per gru (demo fune con fibra sintetica Liebherr)

– Misurazione & assistenza (Photogram: sistemi di misurazione tridimensionali per lo smartphone, Leica: assistenza con GPS & sensori per macchine di movimentazione terra)

– Sistemi di gestione magazzino (concetto 2G di Sapiram)

– Federazioni (Collegio dei costruttori edili, APA)

La partecipazione è libera

Ulteriori informazioni su www.niederstaetter.it/cantierefuturo