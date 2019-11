Luce agli ambienti con il nuovo battiscopa Proskirting List

Progress Profiles amplia la gamma dei suoi battiscopa con Proskirting List, un nuovo modello in alluminio con spigolo vivo e due diverse altezze, da 40mm per interni con soffitti bassi, e da 80mm per stanze con volte alte e dallo stile più classico.

Disponibile in numerose finiture, il nuovo battiscopa Proskirting List si inserisce armoniosamente in spazi minimalisti. Inoltre, lo spessore di 10 mm garantisce la perfetta copertura della zona perimetrale e protegge i rivestimenti dallo sfregamento con i mobili o con gli attrezzi per la pulizia. Realizzato con materiale ignifugo, il battiscopa è resistente all’usura e non si deforma con eventuali sbalzi termici, consentendone la posa anche in prossimità di caminetti o radiatori.

Nella versione non ispezionabile, può essere fissato alla parete con un adesivo oppure direttamente con i tasselli dell’apposito supporto in alluminio. Per garantire una perfetta messa in opera finale, l’azienda veneta mette a disposizione anche tappi di chiusura, raccordi esterni e spigoli interni per tutte le varianti in catalogo.

Ispirato al design contemporaneo, Proskirting LIST è realizzato in alluminio verniciato bianco, anodizzato argento e brillantato spazzolato argento, e su richiesta anche nelle finiture bianco opaco, titanio e rame.