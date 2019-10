Pronta una campagna di comunicazione per Livingmade

“Il mercato c’è, basta saperlo cogliere con un’offerta evoluta adatta al territorio ed al target. Ma è anche un mercato affollato di player, per questo non dobbiamo mai smettere di migliorarci”. È iniziato con questo invito di Claudio Troni, direttore marketing di Gruppo Made, la Convention Livingmade che si è svolta a Bologna, nell’ambito del Cersaie.

Il brand Livingmade si sta sempre più consolidando come insegna nell’ambito delle finiture vuoi per l’eccellenza delle showroom che fanno parte del network, vuoi per le attività di comunicazioni on e off line che Livingmade sviluppa. Il network conta oggi quasi 80 showroom. Lo sviluppo è dovuto all’accresciuta consapevolezza degli imprenditori del settore, di come sia importante fare le cose insieme, essere parte di un progetto nazionale, utilizzare un’immagine condivisa, scelte condivise di servizi e marchi importanti.

Crescono anche le aziende che hanno apprezzato la vision del network che vuole portare l’esperienza della showroom da un distributore di prodotti ad un realizzatore di sogni. Realizzatore affidabile e concreto, perché l’esperienza, la competenza e anche la presenza sul territorio permettono al cliente di affidarsi con fiducia ad un network che ha una tradizione ed una reputazione. Durante la Convention è stata presentata la nuova edizione del Living Made Book, volume che racchiude le brand delle aziende produttrici selezionate, nei settori delle ceramiche, dell’arredo bagno e della ceramica sanitaria, della rubinetteria, box doccia/ wellness, porte per interni, parquet e colore. Nel nuovo book non mancano i richiami ai servizi che le showroom Livingmade possono utilizzare gratuitamente per essere sempre più competitive ed attraenti.

Per eccellere il network Livingmade deve intanto essere visibile, e per questo la strategy prevede investimenti mirati in comunicazione sia off che on line. Alcune del più note testate di riviste della casa sono il mezzo per arrivare alla clientela specialmente femminile, tutto l’anno con il picco dal Salone del Mobile al Cersaie. Online la comunicazione è concentrata sul portale ristrutturaconmade.it che promuove soluzioni e consigli degli specialisti della ristrutturazione alla clientela che può trovare nel network nazionale riferimenti per approfondire i temi di interesse oltre che per l’acquisto dei prodotti.

Il punto vendita resta l’elemento portante per una strategia d’affermazione nel territorio, lo ha ribadito anche l’architetto Cristiano Bonesso, che ha sottolineato come il cambiamento del mercato abbia creato, tra competitor anche diversi per modelli di business, una spasmodica necessità d’intercettare per primi il cliente privato: “Il punto vendita resta comunque il luogo delle relazioni, l’occasione per dare valore aggiunto a ciò che si vende.”

Per ottenere la fiducia del cliente non c’è strumento migliore che avere personale qualificato nel punto vendita. Qualificato vuol dire, competente, attento, convincente tutte qualità che si migliorano attraverso una formazione continua. Non è un caso quindi che Made Academy stia partendo con il un nuovo programma di corsi intitolato Vendere creando relazioni che, programmato in più sedi, accoglierà il personale di vendita interno del network.

Livingmade, dunque, offre al proprio network tutti gli elementi di crescita che sono oggi necessari. “La strategia We Perform For Client ha concluso Troni. “Web, pubblicità, format punto vendita e Consulting restano anche per i prossimi 12 mesi i cardini dell’offerta Made ai propri aderenti che utilizzandola al meglio e condividendo il portfolio fornitori contribuiranno alla crescita propria e del network”.