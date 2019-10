Cresce il numero delle dichiarazioni ambientali di prodotto

Greta Thunberg ha sempre più seguaci. Per questo L’Epd, cioè la dichiarazione ambientale certificata di prodotto, investe anche il settore delle costruzioni, dove si contano più di 5 mila Epd pubblicate. EpdItaly, program operator italiano attivo dal 2015, vanta oltre 60 dichiarazioni ambientali pubblicate.

In Europa vi sono 740 Epd con il logo Eco Epd, un trend positivo che evidenzia il valore aggiunto del marchio Eco Epd che, apposto sulla Dichiarazione Ambientale di Prodotto, ne evidenzia la conformità ai requisiti della norma En 15804 Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto, e rende più semplice il suo riconoscimento da parte degli altri Paesi, i cui Program Operator appartengono al circuito Eco Platform.

L’utilizzo di nuovi strumenti di generazione delle Epd, come l’LCA Tool, sulla spinta del decreto sui Criteri Ambientali Minimi, ha portato i produttori nell’ultimo anno a soddisfare le esigenze degli appalti pubblici con un processo produttivo day by day che si adatta alle esigenze del mercato, incrementando il numero di Epd emesse.

Nell’ambito di Remtech, l’evento internazionale permanente specializzato sulle bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici ed economia circolare, all’interno del seminario EpdItaly: un progetto italiano per valorizzare i prodotti sostenibili è stato presentato il lavoro di EPDItaly e le opportunità offerte dal Program Operator italiano.

L’incontro aveva come obiettivo quello di sottolinearne i vantaggi a livello di immagine e marketing per chi decide di certificare i propri prodotti utilizzando l’Epd, attraverso le voci dei protagonisti: da chi lo ha creato a chi lo ha scelto e sostenuto. Accanto al Program Operator, è intervenuta Emanuela Scimia, Managing Director di Thinkstep Italia, che ha illustrato come beneficiare al meglio del potenziale delle Epd: chi ignora questo strumento rischia non solo di restare indietro rispetto ai concorrenti, ma anche di rimanere escluso da appalti pubblici e da progetti di edilizia green. Invece, chi sceglie l’Epd ha l’opportunità non solo di differenziarsi dalla concorrenza e di valorizzare il proprio brand verso i consumatori e i clienti, ma anche migliora la propria efficienza sia nel processo di fabbricazione sia nella progettazione dei propri prodotti.