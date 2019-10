Beaudin nuovo Ceo di P3 Logistic Parks

Tim Beaudin è il nuovo Ceo di P3 Logistic Parks. Il manager, che occupava il ruolo di presidente di P3 da marzo 2018, è stato sostituito da Goh Kok Huat, ex Chief Operating Officer di Gic. P3 è una società specializzata in investimenti a lungo termine, sviluppo, acquisizione e gestione di immobili a uso logistico attiva in Europa da quasi vent’anni.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo in P3. Negli ultimi diciotto mesi ho avuto modo di conoscere a fondo l’attività e sono pienamente consapevole dei nostri punti di forza considerando lo stato incoraggiante dell’attuale mercato degli immobili logistici”, ha commentato Beaudin. “L’e-commerce resterà un fattore trainante del settore e continueremo a perseguire opportunità di sviluppo e investimenti speculativi per il nostro portafoglio europeo. Il mio ruolo è chiaro: sostenere il gruppo dirigente nei suoi piani di espansione sul mercato e assicurare una posizione di forza all’azienda per la sua crescita futura.”