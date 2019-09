Sandro Dall’Ara direttore commerciale per valorizzare VitrA

Sandro Dall’Ara è il nuovo direttore commerciale Italia della divisione Eczacıbaşı Building Products. La nomina segue una nuova strategia di valorizzazione del brand VitrA, attivo nel settore della ceramica sanitaria di design e dei complementi d’arredo per l’ambiente bagno. L’azienda ha da poco aperto una nuova filiale di Sassuolo. Manager bellunese di esperienza, dopo la laurea in Economia & Commercio all’Università di Trento, Dall’Ara ha ottenuto il Master presso la Sda Bocconi di Milano e la Berkeley University di San Francisco.

Nel 1996 è entrato in Ceramica Dolomite come Product Manager. A Sassuolo è iniziata la sua affermazione nel settore ceramico entrando prima nel Gruppo Concorde e poi nel Gruppo RIWAL, dove, a soli 36 anni, è diventato membro del consiglio di amministrazione e assume la direzione marketing strategico.

Infine, il manager ha accumulato altre esperienze nel Gruppo Sanitec (attualmente Geberit), leader europeo nel settore della ceramica sanitaria, con la responsabilità dell’area vendite dello storico marchio Pozzi-Ginori fino ad intraprendere, nel 2010, una nuova sfida professionale: lanciare nel mercato italiano i sanitaria Rak Ceramics.

«Inizio con entusiasmo questa nuova sfida professionale – dichiara Dall’Ara – convinto che VitrA possa avere anche in Italia il ruolo da protagonista che ha a livello globale, nel settore della ceramica sanitaria. Proponiamo al mercato non solo prodotti di design ma soluzioni complete per l’ambiente bagno e per un consumatore sempre più attento ai dettagli e alla qualità» è il commento di Dall’Ara.