Model A e Model B della linea SAFE+ sono i nuovi dispositivi antisismici di Fibre Net che propongono una tecnologia brevettata, unica nel suo genere, per prevenire e contrastare i danni da sisma sulle strutture prefabbricate costruite fino al 2000 in zone oggi riqualificate come sismiche.

L’installazione dei dispositivi non interferisce con le attività produttive, non richiede modifiche strutturali dell’immobile e garantisce un incremento della sicurezza sul luogo di lavoro. In caso di sisma, i dispositivi assolvono alla funzione di collegamento meccanico fra elementi strutturali e non, e allo stesso tempo permettono di dissipare l’energia sismica. Al raggiungimento degli spostamenti massimi, Model A e Model B entrano in funzione modificando la risposta della struttura. Dopo il sisma, gli stessi non dovranno essere sostituiti ma basterà una semplice manutenzione per ripristinarne la piena funzionalità.

Di seguito alcuni esempi di diverse tipologie di edifici industriali con alcune ipotesi indicative di intervento:

Un intervento finalizzato all'incremento della sicurezza di capannoni prefabbricati che preveda l'adozione di dispositivi antisismici SAFE+ rappresenta una soluzione efficace sia per quanto riguarda i vantaggi applicativi sia per quelli economici.