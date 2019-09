I grandi preparativi e un assaggio di quello che sarà il XII Convegno di YouTrade in programma il 22 ottobre a Verona. Ma anche i veri numeri del bonus casa, trend e prodotti innovativi del settore dei laterizi, le norme antincendio, le demolizioni, il dissesto idrogeologico, le novità del Cersaie, gli idrotermosanitari… L’elenco dei temi affrontati sulle pagine del nuovo numero di YouTrade è lungo e potrebbe continuare.

Limitiamoci ad alcuni spunti: chi non si è ancora iscritto al Convegno di YouTrade e, più in generale, è incerto se partecipare alla Fiera del Condominio, evento organizzato da Virginia Gambino Editore e dall’Ordine degli Ingegneri di Verona al Palaexpo della città scaligera, troverà sulle pagine della rivista programmi, temi, elenco dei workshop e (vale la pena di ricordarlo) anche l’annuncio di uno spunto gastronomico, che animeranno la tre giorni (20-22 ottobre). Perché la Fiera è un’occasione per imprese e professionisti, ma anche per amministratori di condominio e proprietari di immobili alle prese con la necessità improrogabile di riqualificare gli edifici, approfittando anche degli incentivi fiscali.

Come accennato, il nuovo numero di YouTrade è denso di argomenti caldi. Per esempio, la sezione YouTrade Casa racconta il nuovo Cersaie e, in più, ospita una rassegna delle novità presenti nella grande esposizione dedicata alla ceramica e all’arredobagno. Tra cui, per fare un esempio, i nuovi strumenti di Brevetti Montolit, azienda che per la sua capacità di innovare si è aggiudicata al copertina della rivista leader della distribuzione edile.

Un breve cenno ad altri argomenti: un’ampia sezione è dedicata all’irresistibile boom degli idrotermosanitari. Numeri, grafici e un’attenta analisi guidano il lettore attraverso la marcia inarrestabile dell’impiantistica all’interno della nuova edilizia. Per concludere, segnaliamo una nuova rubrica: Come si fa (ad incrementare il business in rivendita). Il debutto è centrato sul noleggio. Buona lettura.