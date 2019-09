Le soluzioni Knauf Antincendio a Safety Expo 2019

Il 18 e 19 settembre Knauf è protagonista a Safety Expo 2019 a Bergamo con la sua divisione Antincendio e le sue soluzioni per la protezione passiva dal fuoco.

Oltre a una gamma di attraversamenti sempre più ampia, Knauf propone lastre costantemente all’avanguardia, una linea di pitture intumescenti ad alte prestazioni e una linea di intonaci protettivi antincendio capaci di proteggere anche punti difficili con superfici critiche.

L’importanza della certificazione

Knauf Antincendio propone soluzioni complete e certificate per realizzare pareti, rivestimenti, controsoffitti, setti e membrane per cavedi impiantistici, protezioni di strutture in acciaio, condotte di ventilazione aria e di evacuazione fumi con elevata resistenza e tenuta al fuoco.

Per garantire una protezione passiva dal fuoco che sia realmente tale occorre adottare soluzioni complete, sicure e soprattutto certificate. È infatti l’intero sistema costruttivo che può garantire l’efficacia e la continuità della protezione e non il singolo componente.

Knauf Antincendio si preoccupa inoltre di garantire una rete di progettisti e installatori qualificati, grazie anche a un intenso programma di formazione. Da anni Knauf tiene corsi in tutta Italia dediti al tema della sicurezza e della prevenzione antincendio.

«La prevenzione contro il fuoco è fondamentale per costruire ambienti sicuri per uomini e cose. La Divisione Antincendio Knauf fa sua questa missione e si prodiga costantemente per proporre al mercato soluzioni sicure e certificate, e per assicurare a ogni anello della filiera la massima informazione», spiega Roberto Nava, Sales Manager Knauf Italia. «Per questo Knauf eroga costantemente servizi di formazione, informazione e consulenza, condividendo le sue competenze in modo da accrescere le professionalità e la qualità del lavoro di tutti coloro che trattano i prodotti Knauf Antincendio. Nella lotta contro il fuoco Knauf è l’alleato migliore di ogni professionista, che qui può trovare la più ampia gamma di materiali e soluzioni per la protezione passiva, con oltre 100 certificazioni disponibili in Italia».

Progettazione integrata per la prevenzione incendi

Nella progettazione di edifici nuovi, così come negli interventi di riqualificazione, è importante valutare le esigenze di una corretta prevenzione del rischio di incendi fin dalle primissime fasi, approcciando la progettazione in maniera integrata.

Per questo nell’ambito della fiera Safety Expo Knauf terrà il seminario “Progettazione integrata nell’ambito della prevenzione incendi: strutture, compartimentazioni e attraversamenti impiantistici”. L’incontro si terrà il 19 settembre, dalle 9.30 alle 13.00, nella sala seminari 3 del padiglione B della Fiera di Bergamo.

Knauf ha inoltre pubblicato il Manuale dei certificati resistenza al fuoco, che rende disponibili in un unico documento tutte le soluzioni antincendio Knauf certificate, semplificando il lavoro di progettisti e tecnici.

Prodotti e soluzioni Knauf per la sicurezza antincendio

Dato che il fuoco si combatte e si vince eliminando ogni possibilità di propagazione, Knauf ha messo a punto un sistema completo e integrato di soluzioni antincendio di massima efficacia, provate e certificate.

Fiore all’occhiello della tecnologia Knauf le lastre per protezione passiva di numerose tipologie e per tutti i campi di applicazione. Dalle lastre per pareti e controsoffitti a quelle speciali per la protezione di condotte verticali e orizzontali di evacuazione fumi e di ventilazione, con resistenza al fuoco sia dal lato interno che dal lato esterno. Le lastre sono tutte leggere, facili da tagliare e da applicare, costituite da materiale ecologico al 100% e prive di quarzo libero, inerti e resistenti a funghi e batteri e ideali per impianti di trattamento dell’aria, per installazioni di bioedilizia, attenta alla salute.

A integrazione dei sistemi di compartimentazione è disponibile un’ampia linea di attraversamenti con cuscinetti e materassini antifuoco, protezioni per tubi metallici e giunti di dilatazione, collari per tubazioni combustibili e applicazioni speciali, pannelli per la chiusura dei varchi, schiume poliuretaniche per sigillare aperture, coppelle per la protezione dei tiranti, sigillanti e cover string per la protezione di piccoli attraversamenti di controsoffitti collaboranti oltre a numerose altre soluzioni che offrono a progettisti e costruttori l’opportunità di realizzare impianti capaci di togliere al fuoco ogni possibilità di propagarsi.

Un altro sistema efficace di protezione è costituito dagli intonaci protettivi antincendio Knauf, ideali per la protezione degli elementi strutturali e idonei anche per aree con alimenti, sviluppati appositamente per ambienti interni, capaci di aderire anche in punti critici e supporti difficili come i rivestimenti in lamiera grecata.

Infine, le pitture intumescenti, sempre più efficaci, ad acqua e a solvente a rapida essiccazione, con i relativi primer speciali dedicati alla protezione di strutture in acciaio, la cui gamma è stata recentemente aggiornata. A completamento, specifiche finiture colorate permettono di proteggere la pittura intumescente da ambienti aggressivi, migliorando inoltre l’aspetto estetico delle strutture così trattate.