Edilizia e bricolage: la Gdo cresce, ma non sempre

Il 2018 è stato un anno positivo per la Gdo e la Gds del settore brico & garden allargato. Ma le performance risultano molto differenziate tra insegne molto dinamiche, che stanno acquisendo sempre più importanza non solo in termini di punti vendita, ma soprattutto di performance finanziarie, e insegne storiche e più legate al mercato retail, che invece evidenziano incrementi minori, pur sempre positivi. Secondo dati Prometeia, il settore nel 2018 ha attivato complessivamente un giro d’affari di 4,65 miliardi di euro e ha registrato un incremento dello 0,8% dei volumi di vendita e dello 0,7% in valore, mentre sul fronte prezzi si è registrata una riduzione del -0,1% dovuta soprattutto alla grande battaglia su sconti e offerte.

Secondo i dati riportati nel Gds Report 2018, il 2018 è stato un anno positivo per il settore del fai-da-te e del verde, con un aumento dei punti vendita della rete del 2,5%, con un incremento dello 0,7% di quelli diretti e dell’8,8% per le affiliazioni. Incrementi che portano complessivamente l’affiliazione al 25,6% rispetto al totale dei punti vendita. Molto più rilevante appare, invece, la dinamica delle superfici di vendita, cresciuta del +4,2%, un dato che evidenzia già di per sé la crescita delle medie e grandi metrature. Infatti, il grande formato di vendita, quello superiore a 8 mila metri quadri, è cresciuto del 6% e i negozi di medie dimensioni (tra 2 mila e 4 mila metri quadri) hanno aumentato le superfici di vendita del 7,0%, mentre quelli di prossimità (fino a mille metri quadri) sono cresciuti del 4%.

Il monitoraggio dei punti vendita effettuato da diyandgarden.com riporta la presenza a dicembre 2018 di 757 punti vendita, 561 diretti e 196 affiliati, per un totale di oltre 2 milioni di metri quadri di superfici di vendita. La crescita dei punti vendita, in valore assoluto, è stata pari a 19 unità, tre dirette e 16 affiliate. Il 56,8% delle superfici di vendita si trova localizzato nelle regioni del Nord, il 21,2% nel Centro, il 14% al Sud e il 7,8% nelle Isole. Tuttavia, in termini di numero di punti vendita solo il 50% è localizzato al Nord. Questo evidenzia che nelle regioni settentrionali le superfici medie di vendita sono molto più ampie di quelle medie nazionali e di quelle centrali e meridionali. Dal punto di vista delle insegne è interessante notare come siano variate nel lungo periodo le percentuali di punti vendita diretti e affiliati. Facendo riferimento al 2004, l’incremento complessivo dei punti vendita totali del settore è stato pari al 58,7%, passando da 477 a 757. Ma già nel 2004 184 punti vendita erano affiliati. Dunque, la dinamica vede una crescita nel 14 anni considerati del 91,5% dei punti vendita diretti e solo del 6,5% degli affiliati.

Leggi tutto l’articolo su YouTrade