Il primo mini escavatore di Jcb è già al lavoro

La produzione del primo mini escavatore completamente elettrico 19C-1E è a pieno ritmo: più di 50 macchine di Jcb sono già state consegnate.

Il modello 19C-1E è il primo miniescavatore elettrico nella storia di Jcb. Viene prodotto nello stabilimento Jcb Compact Products di Cheadle (Staffordshire, Inghilterra) ed è cinque volte più silenziosa della sua equivalente alimentata a diesel. La sua batteria può essere completamente caricata in meno di due ore. Il modello 19C-1E è destinato in particolare alle aziende che devono lavorare all’interno degli edifici e in aree cittadine particolarmente sensibili al rumore. Un volta caricato completamente, il modello 19C-1E è in grado di affrontare un’intera giornata di lavoro.

Il Jcb 19C-1E offre numerosi benefici in termini di costi: secondo le stime Jcb, nei primi cinque anni di utilizzo i costi di ricarica saranno del 50% più economici rispetto a quelli del modello analogo ad alimentazione diesel. Anche le spese di gestione saranno abbassate del 70%, se comparate a quelle di un modello diesel tradizionale.

“Soprattutto nelle aree urbane, le imprese sono comprensibilmente molto interessate a operare, quando possibile, con tecnologie a zero emissioni, anche all’aperto. Sono lieto di annunciare che il modello è ora in produzione a pieno ritmo dopo aver ricevuto feedback positivi in molti settori chiave del mercato durante il primo periodo di lancio”, spiga Tim Burnhope, Chief Innovation Officer di Jcb.

Sfruttando la tecnologia all’avanguardia delle batterie automobilistiche, il modello a zero emissioni e bassa rumorosità Jcb 19C-1E fornirà tutte le prestazioni di un mini escavatore tradizionale diesel da 2 tonnellate, offrendo tutti servizi e le dotazioni postvendita tipiche di Jcb.