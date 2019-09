Gerhard Dambach nuovo Cfo di Bsh Elettrodomestici (gruppo Bosch)

Gerhard Dambach (56 anni) è il nuovo Cfo e direttore delle Relazioni Sindacali di Bsh Elettrodomestici (gruppo Bosch). Dal settembre assumerà i ruoli di membro del consiglio di amministrazione, responsabile delle Finanze del gruppo Bsh e della Regione Nord America.

Dambach è titolare di un dottorato di ricerca in ingegneria industriale e lavora per il Gruppo Bosch dal 1993, ricoprendo diversi ruoli, tra cui posizioni manageriali, nel Finance e nel Controlling. Nel suo ultimo incarico, è stato Ceo della filiale italiana di Bosch con responsabilità per l’Italia e la Grecia. È anche l’attuale Presidente della Camera di Commercio Italo-tedesca.

Ha 56 anni, è sposato, quttro figli, e ha completato gli studi di ingegneria industriale presso la Karlsruhe University of Applied Sciences nel 1988. In seguito, ha conseguito un dottorato di ricerca presso la facoltà di ingegneria meccanica. “Essere nominato nel Consiglio di Amministrazione di Bsh è sia una sfida sia una motivazione per me. Non vedo l’ora di partecipare all’entusiasmante compito di guidare il destino di questa straordinaria azienda in un mercato che sta subendo cambiamenti radicali”, ha dichiarato Dambach.