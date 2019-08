Flavio Castelli nuovo amministratore delegato di Jungheinrich Italiana

Flavio Castelli è il nuovo amministratore delegato di Jungheinrich Italiana. Prende il posto di Christoph Dörpinghaus, che dopo 16 anni si dedicherà alla gestione e allo sviluppo dei mercati internazionali con il ruolo di vice president Sales Region Europe South / Europe East e continuerà a mantenere l’incarico di presidente di Jungheinrich Italiana.

La consolidata esperienza manageriale di livello internazionale di Castelli garantirà il mantenimento degli obiettivi dell’azienda, dimostrando continuità, flessibilità e dinamismo indispensabili per il raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi di sviluppo del business.

Castelli, 49 anni, ingegnere meccanico di formazione, ricopre dal 1995 ruoli di responsabilità nel Sales & Marketing di aziende di diversi settori industriali. Tra le principali esperienze, ha maturato 11 anni nel settore Automotive con il gruppo Fiat e gli ultimi sette anni in Ariston Thermo Group.

Jungheinrich è leader nel settore intralogistico e si caratterizza per l’offerta completa in grado di rispondere a ogni specifica esigenza del mercato, dai carrelli elevatori fino ai magazzini automatizzati. Jungheinrich Italiana è protagonista nelle operation dei propri clienti ed è in costante crescita grazie alle sue innovazioni, come i carrelli alimentati con tecnologia agli ioni di litio lanciati già nel 2011, e grazie alla capillare presenza sul territorio con le sue sette filiali, i tre centri regionali e gli oltre mille dipendenti, inclusa la più grande organizzazione di service diretto in Italia.