Via all’incorporazione di Doc Airconcrete di Atella in Xella Italia

Diventa effettiva la fusione per incorporazione di Doc Airconcrete di Atella in Xella Italia, società del Gruppo Xella. Con l’introduzione del nuovo stabilimento nel Sud, Xella rafforza la sua posizione di leader di mercato in Italia. L’azienda amplia la sua attuale capacità produttiva, continuando a promuovere l’utilizzo del calcestruzzo cellulare.

La maggior vicinanza alle principali regione italiane permetterà di ottimizzare la logistica e di risultare ancora più sostenibile dal punto di vista ambientale.

“La nostra attenzione strategica è rivolta all’Europa e alle regioni limitrofe. In questi mercati, vogliamo consolidare ed espandere ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato – attraverso la crescita operativa, ma anche attraverso acquisizioni”, afferma il Dr. Jochen Fabrititus, Ceo di Xella Group.

L’obiettivo in questi primi mesi sarà quello di allineare l’impianto di Atella agli elevati standard qualitativi del Gruppo Xella. I miglioramenti previsti riguardano l’ottimizzazione della produttività dell’impianto, incrementando la produzione giornaliera, e il perfezionamento della linea produttiva MattONE.

“Il nostro impegno è finalizzato al successo dei nostri Clienti e orientato alla loro soddisfazione, per questo continueremo a investire in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, l’obiettivo è creare materiali sempre più performanti e in linea con le esigenze del mercato” sostiene Marco Paolini, Ceo di Xella Italia. Oltre a questo Xella punterà sempre di più anche sullo sviluppo delle risorse umane e dei servizi “Vogliamo creare un team altamente competente, formato da specialisti nel settore. Per noi la valorizzazione delle risorse umane è fondamentale, prevediamo percorsi di crescita e di formazione professionale. Verranno intensificate le attività commerciali e gli eventi nel Sud Italia, abbiamo in programma convegni itineranti e attività formative presso rivendite, cantieri e ordini professionali. Saremo inoltre presenti al Saie di Bari, dal 24 al 26 ottobre, il nuovo punto di riferimento dell’edilizia e delle costruzioni nel Centro Sud. Questa sinergia permetterà di essere più vicini alla nostra clientela, vogliamo essere il partner principale per tutti i professionisti dell’edilizia nel settore delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. Vogliamo essere riconosciuti dai nostri clienti per l’alta qualità dei nostri prodotti e servizi, l’affidabilità, l’integrità e le conoscenze professionali dei nostri ottimi collaboratori.”