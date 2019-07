Taglia il traguardo il primo miniescavatori a batteria Bobcat

Bobcat ha annunciato che il primo dei suoi nuovi miniescavatori a batteria da 1 tonnellata E10e senza ingombro posteriore (ZTS) è uscito dalla linea di produzione presso l’impianto produttivo delle macchine compatte Bobcat a Dobris, in Repubblica Ceca.

Doosan Bobcat ha scelto la fabbrica di Dobris per produrre l’E10e per tutti i mercati del mondo, con le prime macchine in vendita in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), e a seguire sui mercati nordamericano e asiatico. Paesi Bassi, Svezia, Germania, Austria e Norvegia sono i primi ad essere stati selezionati in Europa, avendo ricevuto una richiesta maggiore in questi Paesi. Le vendite successive dell’E10e in altre nazioni dipenderanno dalla preparazione dei mercati e dei concessionari e dalla richiesta dei clienti.

L’E10e è costruito sulla stessa piattaforma e prodotto sulla stessa linea di produzione dei miniescavatori E08 e E10z diesel. Al momento questa linea ha una capacità totale di 2000 macchine all’anno e può produrre un numero di modelli elettrici e diesel adeguato alla reale richiesta del mercato.

“Siamo molto lieti che la domanda effettiva sia superiore alle nostre attese originali e alle nostre capacità produttive. Abbiamo dato la priorità ai concessionari Bobcat nei Paesi Bassi, nei paesi nordici, in Germania e in Austria, in quanto questi Paesi mostrano un vivo interesse nei confronti delle fonti di alimentazione alternative”, commenta Jarry Fiser, Mini-Excavator Product Line Director, Doosan Bobcat Emea.

“L’E10e rappresenta solo l’inizio del nostro viaggio verso l’espansione ulteriore del nostro portafoglio di prodotti con fonti di alimentazione alternative. In sostanza, tutti i componenti del gruppo propulsore sono fatti su misura e stiamo ancora adeguando i processi con i nostri fornitori in modo da poter aumentare i volumi produttivi quando necessario. La capacità produttiva del 2019 è esaurita e stiamo già accettando ordini con consegna nel 2020.”

L’E10e di Bobcat è il primo miniescavatore a batteria da 1 tonnellata al mondo, che combina zero emissioni, basso rumore e una larghezza di appena 71 cm; questo gli permette di passare facilmente attraverso porte standard e di entrare e uscire dagli ascensori, rendendolo ideale non solo per demolizioni e scavi di basamenti in ambienti chiusi, ma anche in molti altri siti in cui questo tipo di macchina è necessaria, come costruzioni urbane/nei centri cittadini, lavori notturni e cantieri in zone a bassa rumorosità come ospedali, cimiteri, scuole ecc.

L’E10e ha una batteria agli ioni di litio esente da manutenzione e all’avanguardia, con un sistema di gestione avanzato, studiata per adattarsi all’involucro standard della macchina per mantenerne il profilo senza ingombro posteriore, rispettando tutti i parametri e le dimensioni del miniescavatore E10z diesel standard. Sulla base di studi presso i clienti, Bobcat ha ottimizzato la batteria per potersi adeguare ai tipici ritmi di lavoro.

L’E10e può quindi essere utilizzato fino a quattro ore con una sola ricarica. Grazie a un super caricabatterie esterno opzionale da 400 V, la batteria può essere ricaricata fino all’80% della sua capacità in meno di due ore. Di conseguenza, l’E10e può funzionare per un’intera giornata di lavoro, quando utilizzato con le normali pause. La batteria può essere anche ricaricata completamente durante la notte, utilizzando il caricabatterie integrato attaccato alla rete da 230 V standard.