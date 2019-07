La rivoluzione tecnologica delle imprese, opportunità e rischi

Ogni impresa, ogni attività, ogni servizio è coinvolto in una grande rivoluzione, quella tecnologica, che può essere paragonata a quella vissuta dal mondo occidentale nel passaggio tra economia centrata sull’agricoltura a quella industriale. Non è una sorpresa. Chi, oggi, potrebbe mandare avanti un’azienda senza utilizzare computer e smartphone, database con l’elenco dei clienti e connessione a internet? Ma è sul come, sul quando e sul che cosa che si scoprono le differenze. Già, che cosa significa rimanere agganciati alla rivoluzione digitale? Di che cosa si parla quando si chiede a un’azienda di non rimanere indietro? E quali sono gli aspetti più dirompenti della tecnologie per un’impresa?

Ogni impresa, ogni attività, ogni servizio è coinvolto in una grande rivoluzione, quella tecnologica, che può essere paragonata a quella vissuta dal mondo occidentale nel passaggio tra economia centrata sull’agricoltura a quella industriale. Non è una sorpresa. Chi, oggi, potrebbe mandare avanti un’azienda senza utilizzare computer e smartphone, database con l’elenco dei clienti e connessione a internet? Ma è sul come, sul quando e sul che cosa che si scoprono le differenze. Già, che cosa significa rimanere agganciati alla rivoluzione digitale? Di che cosa si parla quando si chiede a un’azienda di non rimanere indietro? E quali sono gli aspetti più dirompenti della tecnologie per un’impresa?

Leggi l’articolo completo sul prossimo numero di YouTrade.