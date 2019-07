Baxi punta ai climatizzatori e chiama Paolo Bussolotto

Paolo Bussolotto assume la guida della direzione commerciale Italia di Baxi, azienda del settore del riscaldamento e della climatizzazione che ha una capacità produttiva di 4 mila caldaie al giorno (540 mila pezzi nel 2018).

Grazie alla lunga esperienza maturata nel settore della climatizzazione, prima come direttore vendite e direttore commerciale per il mercato Italia presso Climaveneta e successivamente con ruoli di responsabilità alla Mitsubishi (dapprima in qualità di Italy Sales & Service Manager, quindi come Business Development & Corporate Sales Manager), Paolo Bussolotto rappresenta una figura chiave per portare Baxi agli ambiti livelli anche nel campo della climatizzazione. “L’inserimento della figura di Paolo Bussolotto a capo della direzione Commerciale di Baxi è un chiaro segnale di potenziamento e slancio al percorso che Baxi ha intrapreso da tempo volto a rafforzare la propria presenza nel settore della climatizzazione”, conferma Alberto Favero, direttore generale di Baxi dal 2011.