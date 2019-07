Andris Pavan direttore Marketing di Röfix

Andris Pavan assume il ruolo di direttore Marketing di Röfix. Il manager dell’azienda altoatesina sarà affiancato da una nuova assistente, Simona Pisciali, mettendo in campo una squadra completamente rinnovata dedicata al marketing. Andris Pavan (40 anni), lavora in Röfix da dicembre 2000. Nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di product-manager per il settore pitture e rivestimenti.

„Andris Pavan non solo ha una grande conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni, ma anche porta con sé una profonda esperienza nell’ambito delle vendite che lo rende particolarmente recettivo nel cogliere le necessità e le criticità della comunicazione con i nostri clienti, con la nostra rete e con tutti i nostri partner. Siamo molto soddisfatti di portare avanti questa collaborazione”, commenta il direttore generale Röfix Italia, Wolfgang Brenner.