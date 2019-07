Addio a Giampiero Pesenti, che ha fatto grande Italcementi

Il mondo delle costruzioni dà l’ultimo saluto a Giampiero Pesenti, presidente onorario di Italmobiliare e per anni presidente di Italcementi, scomparso a 88 anni a Bergamo. Aveva assunto un ruolo di primo piano in Italcementi e Italmobiliare nel 1984, dopo la morte del padre Carlo. Da tempo aveva lasciato le redini del gruppo nelle mani di uno dei tre figli, Carlo.

Tra le tappe della sua carriera di imprenditore non si può dimenticare l’acquisizione nell’aprile del 1992 di Ciments Francais, grande oltre il doppio di Italcementi. Con questa mossa l’azienda di Bergamo si è proiettata su scala globale. Nel 2015 Italcementi è stata poi ceduta alla tedesca Heidelberg.

Giampiero Pesenti si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. In Italcementi aveva iniziato da direttore generale, per diventare poi consigliere delegato e infine presidente fino al 2016. Nel 1977 è stato nominato Grand’Ufficiale e nel 2009 Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cavaliere del Lavoro dal 1989, Pesenti ha ricevuto anche la Legion d’Onore dal Presidente della Repubblica Francese nel 2004.