Würth apre la Casa della Vite

Si chiama Casa della Vite. È il nuovo punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia), dove saranno disponibili oltre 5 mila articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica. Ad aprirlo è, Würth: il negozio si estenderà su una superficie di oltre 600 metri quadri e rientra a nel piano di espansione dell’azienda fondata nel 1945 a Künzelsau nel Baden-Württemberg, e con filiale italiana a Bolzano. La Casa della Vite, spiega l’azienda, rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita.

La Casa della Vite si rivolgerà alle aziende che costruiscono strutture in acciaio, le classiche carpenterie metalliche, ed in alluminio, come le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, sarà garantita la consegna al cliente in un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o con l’app di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il punto vendita.

L’assortimento del negozio comprende un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo”, commenta Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia. “In questo nuovo Punto vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo, con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi0, è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth”.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di business multicanale”, aggiunge Harald Santer, responsabile commerciale di Würth Italia. “La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente di punti vendita. Oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra app per smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare documentazioni utili”.