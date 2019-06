La ristrutturazione edilizia è spesso una sfida da affrontare all’insegna sia del miglioramento delle condizioni funzionali, strutturali e tecnico-prestazionali, sia della conservazione e della sostenibilità dell’intervento. Con la gamma CentroStorico Laterlite propone una gamma di prodotti specificatamente sviluppata per il recupero, la ristrutturazione, la protezione e il consolidamento degli edifici esistenti e del patrimonio costruito.

Da oggi si aggiunge alla gamma Sottofondo CentroStorico Calce, una nuova soluzione a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 e argilla espansa LecaPiù studiata per specifiche esigenze di recupero conservativo, adatta anche per interventi ecocompatibili su edifici di interesse storico e artistico e alla bioedilizia.

Ristrutturazione edilizia: recupero conservativo di edifici storici

Gli interventi di ristrutturazione e i recuperi sugli edifici esistenti, soprattutto se di pregio, sono attività estremamente delicate, che richiedono l’utilizzo di materiali specifici, sicuramente affidabili e durevoli ma anche rispettosi della storicità e matericità del manufatto.

In questo scenario, i prodotti Laterlite sono per loro natura particolarmente indicati nel restauro e in bioedilizia, poiché l’argilla espansa Leca è un prodotto naturale, leggero, sicuro e incombustibile, durevole nel tempo, così come la sua produzione è sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Per contribuire a conservare il patrimonio costruito con soluzioni tecniche in grado allo stesso tempo di metterlo in sicurezza e adeguarlo alle rinnovate condizioni d’uso, Laterlite ha sviluppato la gamma CentroStorico: prodotti leggeri, isolanti, resistenti e pratici da utilizzare a base di argilla espansa Leca, specifici per interventi edilizi di recupero, consolidamento e protezione.

Il nuovo Sottofondo CentroStorico Calce Laterlite

Caratteristica principale del nuovo Sottofondo CentroStorico Calce è la sua composizione a base di calce idraulica naturale NHL 3,5.

Si tratta, infatti, di un predosato leggero in sacco composto da argilla espansa LecaPiù, inerti naturali e come legante la pura calce idraulica naturale, materiale che si usa da secoli per la preparazione in cantiere di malte e intonaci, materiale molto richiesto nel settore del restauro storico-monumentale e nella bioedilizia.

Nella calce idraulica naturale la sigla NHL (Natural Hydraulic Limes) indica che non è stata modificata con l’aggiunta di materiali pozzolanici o idraulici (come avviene nelle miscele a base cementizia). La calce idraulica naturale utilizzata per la miscela di Sottofondo CentroStorico Calce è di tipo NHL 3,5: l’impasto in opera realizzato con questa miscela raggiunge una resistenza alla compressione certificata superiore a 2 N/mm2.

Se da un lato le proprietà “naturali” della calce idraulica naturale sono determinanti per questo nuovo prodotto, non è da meno l’importanza della presenza nella miscela dell’argilla espansa LecaPiù che conferisce al Sottofondo CentroStorico Calce le sue note proprietà: leggerezza (la massa volumica in opera di questo nuovo prodotto è di 700 kg/m3), isolamento termico (conducibilità termica λ=0,19 W/mK), veloce asciugatura (circa 10 giorni per 5 cm di spessore), resistenza (≥ 20 kg/cm2 a compressione), praticità di approvvigionamento in cantiere (confezionamento in sacchi) e facilità di preparazione e posa in opera (si utilizza con le normali attrezzature in uso in cantiere).

Nato per rispondere alle esigenze degli operatori del restauro storico-monumentale e ottemperare alle richieste della committenza pubblica, ma non solo (Stazioni appaltanti, Sovrintendenze, ecc.), Sottofondo CentroStorico Calce è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico e artistico:

riempimenti ad alto spessore di volte, voltini e vecchie strutture ;

; realizzazione di strati di isolamento-alleggerimento di sottofondi per qualsiasi pavimento (soprattutto per quelli lignei);

(soprattutto per quelli lignei); per i più diversi interventi ecocompatibili in bioedilizia.

Nella gamma Laterlite di soluzioni per ristrutturare, il nuovo Sottofondo CentroStorico Calce si affianca a un prodotto già consolidato sul mercato, Sottofondo CentroStorico, sottofondo leggero ad alta resistenza, premiscelato, a elevata compattezza superficiale e rapido indurimento.