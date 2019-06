Nuovo sito web per Bmi

Bmi, la nuova realtà nel settore delle costruzioni nata dall’unione del Gruppo Braas Monier, Wierer (coperture a falda) e del Gruppo Icopal (coperture piane e impermeabilizzazione) presenta il nuovo sito web Bmi Italia: www.bmigroup.com/it.

Bmi è un marchio relazionale: offre soluzioni high-tech per progettisti e installatori. Il nuovo sito Bmi Italia è innovazione digitale che va ad affiancarsi a quella di progetto e alla strategia di crescita e di comunicazione del Gruppo Bmi.

Nella grafica e nell’organizzazione delle informazioni, il sito presenta un aspetto contemporaneo, dinamico e intuitivo, per accompagnare e agevolare l’utente nella ricerca di informazioni. Grazie a un’impostazione razionale delle sezioni di interesse, dei contenuti e all’adattamento per ogni dispositivo di lettura, il sito consente un’esperienza di navigazione per essere sempre aggiornati sui prodotti, i progetti e le iniziative del gruppo. Il nuovo portale diventa, così, uno strumento funzionale per una comunicazione costante di Bmi Italia con i suoi interlocutori, una vera e propria risorsa, sempre a disposizione del fruitore.