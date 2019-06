Fischer Duotec fissa su tutte le lastre

DUOTEC è il tassello studiato per essere applicato su pareti, lastre e superficie in cartongesso. Le caratteristiche di fischer DUOTEC, nello specifico, riguardano il diametro del foro ridotto e l’elemento basculante corto che consentono una facile e rapida installazione in cavità strette e isolate. L’elemento basculante bicomponente è rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio.

Applicazione semplificata

Obiettivo raggiunto anche grazie alle parti metalliche interne che garantiscono un avvitamento più sicuro. Il tassello non richiede nessun intaglio nella zona di appoggio e quindi non vi è nessun indebolimento del cartongesso. Altra caratteristica apprezzabile è la possibilità di avvitare e svitare la vite più volte.

Fischer DUOTEC è studiato per semplificare l’applicazione. Prevede un pre-assemblaggio molto facile: la boccola pre-posiziona il tassello senza vite, mentre l’impatto estetico è ridotto grazie alla boccola di dimensioni contenute. Infine, la bandella millimetrata è utilizzabile come sonda fori. Il tassello si può impiegare per il fissaggio a espansione in materiali pieni come calcestruzzo o legno.