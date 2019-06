Festa e cultura per i 45 anni di Niederstätter

Oltre 200 ospiti hanno accettato l’invito di Niederstätter, azienda famigliare di Bolzano, per festeggiare il 45° anniversario. I due senior, Maria e Toni, e i due giovani successori, Manuel e Daniela Niederstätter, e i loro 70 dipendenti avevano preparato una sorpresa. L’azienda è in costante crescita.

Durante questa celebrazione ufficiale odierna, ospiti e visitatori tra macchine edili, gru e container sono stati testimoni di una spettacolare azione di Action Painting dell’artista Ingrid Hora, in cui una gru diventava artista e creava un opera d’arte multipla, coinvolgendo alcuni collaboratori di Niederstätter, il tutto accompagnato dal batterista Manfred Gampenrieder, il cui suono simile a una macchina conferiva alle azioni il loro ritmo sempre speciale.

Dopo la performance, la visita ai container d’arte di Fabrik Azzurro (Torsten Schilling, Kerstin Kahl e Christina Khuen). Si tratta di spazi sensoriali mobili che hanno sedotto i molti visitatori con le loro installazioni sceniche in un’avventura sensuale. Dopo il programma culturale, la famiglia è rimasta piacevolmente sorpresa dalla magia emersa tra i performanti e il pubblico durante lo spettacolo. È fantastico cosa si può creare e sperimentare con l’arte, era il tenore di base, si è orgogliosi di poter partecipare a qualcosa di così unico.

Alla fine delle intense esperienze culturali, in un ambiente accogliente e socievole, c’era da mangiare e bere per tutti. Una celebrazione emozionante ed estremamente divertente, dove oltre all’arte gli ospiti hanno avuto molte occasioni per incontrarsi.