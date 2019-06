Eterno Ivica, crescita rapida con l’innovazione: intervista all’ad Gabriele Favero 

Vola il fatturato di Eterno Ivica, grazie agli investimenti su nuovi prodotti, come il nuovo pannello fonoassorbente Phonolook, in grado di purificare l’aria interna degli ambienti. Ma non è finita, perché sono in arrivo novità per impermeabilizzazioni e pavimentazioni sopraelevate.

Il nuovo pannello fonoassorbente Phonolook

Il nuovissimo pannello Phonolook di Eterno Ivica, integrato con la tecnologia TheBreath, è in grado di purificare l’aria interna degli ambienti. È l’ultima innovazione dell’azienda di Padova nata nel 1955.

Acronimo di Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini, Eterno Ivica ha iniziato la sua attività, centrata su prodotti destinati all’impermeabilizzazione. Negli anni, l’azienda è riuscita a crescere specializzandosi e depositando una moltitudine di brevetti in più ambiti: dalle realizzazione del primo bocchettone di scarico Eterno, nel 1972, destinato al drenaggio delle acque pluviali, alla creazione del primo supporto in Italia per le pavimentazioni sopraelevate esterne, regolabile in altezza, fino all’introduzione della nuova linea Acustica, che ha aperto le porte al mercato dell’isolamento degli edifici a rumori e onde sonore.

Innovazione e design: intervista all’ad Gabriele Favero

Ogni tappa di Eterno Ivica è scandita dall’attenzione all’innovazione, come dimostrano anche le ultime novità di prodotto, sempre più orientate all’estetica, l’interior design e il comfort abitativo, come spiega a YouTrade Gabriele Favero, titolare e amministratore delegato dell’azienda.

Oltre 60 anni di storia

Domanda. Quali sono le tappe che hanno segnato la storia di Eterno Ivica?

Risposta. La storia di Eterno Ivica inizia nel 1955, con l’avvio dell’attività del fondatore, Ruggero Favero, nell’ambito delle impermeabilizzazioni di tetti piani e terrazze. Nel 1973 l’attività ha portato alla nascita della linea di prodotti accessori alle impermeabilizzazioni denominata Eterno, in seguito al deposito del primo brevetto di un bocchettone di scarico in gomma. A quei tempi, i nostri principali clienti erano gli applicatori e i produttori di membrane impermeabilizzanti, e i rivenditori di materiali edili.

D. Poi, l’azienda è cresciuta…

R. Nel 1988 Eterno Ivica ha presentato il primo supporto per pavimentazioni sopraelevate per esterno regolabile in altezza, una innovazione di grande rilevanza per il settore. Da quel momento in poi Eterno Ivica ha offerto una serie di novità di prodotto rivolte al mercato dei pavimenti sopraelevati per esterno, grazie alla quali è diventata leader di questo specifico mercato. Per esempio, nel 2009 abbiamo depositato il brevetto della testa basculante, nel 2010 quello dalla testa in bi-materiale (PP+gomma) e nel 2018 il patent del sistema antivento. Oggi Eterno Ivica propone dieci linee di prodotti nell’ambito dell’edilizia, con produzione al 100% in Italia e un export che vale il 70% del fatturato, realizzato in

oltre 60 paesi nel mondo.

Pavimentazioni sopraelevate e isolamento acustico

D. Come è nata l’idea di sopraelevare le pavimentazioni?

R. È nata proprio dall’attività di impermeabilizzazione: occupandoci anche di realizzare terrazze, gli stessi clienti ci chiedevano di pavimentare queste superfici. All’epoca esisteva solo il sistema del massetto con le piastrelle incollate. Le aziende avevano cominciato a produrre lastre quadrate in cemento da 50 x 50 centimetri e da lì è nata l’idea di creare un supporto per appoggiare queste lastre ai quattro angoli. Con notevoli vantaggi: il pavimento non va così a gravare al 100% sul manto impermeabile e in questo modo lo preserva nel tempo. Poi, rende facile la manutenzione, perché il pavimento sopraelevato è facilmente removibile. E un altro plus è dato dalla possibilità di queste pavimentazioni di ospitare impianti di vario tipo al di sotto delle lastre.

D. Dal 2013 Eterno Ivica ha iniziato a operare anche nel mondo dell’isolamento acustico. Come siete approdati a questo comparto?

R. Il settore dell’isolamento acustico ha da sempre richiamato il mio interesse, per questo motivo abbiamo colto al volo l’opportunità di acquistare il marchio Acustica Sistemi, inserendo così questo comparto nell’azienda. Devo dire che ne siamo molto contenti perché questo settore ci sta dando tante soddisfazioni, e ci dedichiamo con passione alla realizzazione di prodotti innovativi sia nell’ambito dell’isolamento acustico, sia in quello dell’assorbimento delle onde sonore. Il primo riguarda l’isolamento tra le pareti, sotto i pavimenti e sopra i soffitti: sono prodotti che non si vedono perché sono nascosti dalle strutture che vanno a isolare, però fanno la differenza dal punto di vista del comfort. Per quanto riguarda la linea dedicata al fonoassorbimento, penso che sia la più innovativa, e si compone di una serie di pannelli che vengono applicati a pareti e a soffitti con lo scopo di ridurre il riverbero negli ambienti. Per esempio, la Linea Phonolook si distingue perché si sposa con l’interior design, ovvero si contraddistingue grazie all’attenzione all’estetica. Questi pannelli si possono considerare dei veri e propri elementi di design.

I prodotti Eterno Ivica

D. Quali sono le ultime novità dell’azienda?

R. Abbiamo presentato importanti novità alle recenti fiere di Bolzano (Klimahouse) e di Milano (Made Expo). Si tratta del pannello fonoassorbente Phonolook 3D e della tecnologia The Breath: si tratta di un tessuto in grado di purificare l’aria di un ambiente, che è applicato ai nostri pannelli fonoassorbenti. Altre importanti novità saranno presentate nel corso dell’anno, sia per quanto riguarda i prodotti per le impermeabilizzazioni che per le

pavimentazioni sopraelevate.

D. Attualmente quali sono i prodotti di punta dell’azienda e quali problematiche risolvono?

R. I prodotti principali per Eterno Ivica restano comunque quelli dedicati alle pavimentazioni sopraelevate per esterno, declinati nelle linee Pedestal e Woodeck. La posa dei pavimenti sopraelevati all’esterno degli edifici, come già accennato, è una tecnologia vincente, sicura e veloce, che risolve tutte le classiche problematiche dei pavimenti incollati come i possibili ristagni d’acqua, garantisce l’ispezionabilità del piano di posa senza dover demolire la pavimentazione, con notevoli vantaggi in termini economici e ambientali. Eterno Ivica è leader di questo mercato e offre una gamma di soluzioni e di prodotti innovativi e all’avanguardia, con caratteristiche uniche, come il supporto con la testa basculante autolivellante, con la testa in bimateriale (PP+gomma), il supporto antivento, il supporto Silent e tutta una serie di accessori indispensabili alla realizzazione di un lavoro a regola d’arte. Devo dire che purtroppo i concorrenti cercano di copiare i nostri prodotti, ma il nostro know-how e l’attenzione alla qualità fanno sicuramente la differenza.

D. Quindi a suo avviso, quali sono nello specifico i plus dei vostri prodotti rispetto a quelli di altre aziende concorrenti?

R. Direi proprio la qualità. Questa è la parola chiave che da sempre ha contraddistinto i prodotti Eterno Ivica e questa voce si compone di molti fattori che insieme elevano i nostri prodotti rispetto ad altri. Innanzitutto, operiamo a stretto contatto con progettisti, produttori, applicatori e rivenditori, e questo ci permette di capire in anticipo quali siano le esigenze del mercato, consentendoci di progettare e realizzare per primi dei prodotti innovativi, dando risposte veloci e concrete, nel rispetto delle normative internazionali e dell’ambiente. Inoltre, tutto il processo di prodotto si svolge all’interno di Eterno Ivica, dalla progettazione alla produzione e alla logistica, seguendo le linee dettate dal sistema di Gestione integrato, cioè qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale. I prodotti Eterno Ivica non solo risolvono le esigenze dei progettisti, ma aiutano anche gli applicatori perché sono realizzati pensando alla semplicità e velocità della posa in opera, hanno un packaging speciale rivolto al minimo ingombro al fine di ottimizzare i costi

di trasporto, soddisfacendo così anche le esigenze dei rivenditori di materiali edili.

D. A proposito dei rivenditori di materiali edili, qual è il vostro rapporto? Avete dei servizi dedicati alle rivendite?

R. La categoria dei rivenditori è sempre stata importante per Eterno Ivica, e cerchiamo di soddisfare le loro più importanti esigenze. Per esempio, quella di servire i prodotti in tempi strettissimi e fornire confezioni personalizzate, campionature, cataloghi e schede tecniche dei prodotti per supportarli nella fase di vendita. Inoltre, mettiamo a loro disposizione una fitta rete di agenti che giornalmente collaborano a stretto contatto con i rivenditori per venire incontro a qualsiasi necessità legata ai nostri prodotti.

Eterno Ivica e il mercato, in Italia e all’estero

D. Può fare qualche considerazione sul mercato dei prodotti dedicati al drenaggio e all’impermeabilizzazione?

R. Dagli anni della crisi questo mercato è calato molto e, pur riprendendosi negli anni a seguire, bisogna constatare che non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi. I nostri accessori seguono l’evoluzione del mercato delle impermeabilizzazioni, il quale non ha avuto particolari cambiamenti legati all’introduzione di prodotti innovativi, se non con le membrane liquide. Gli accessori per le impermeabilizzazioni sono i prodotti storici: infatti Eterno è la linea dedicata a questa specifica applicazione. Nel 2011 abbiamo aumentato l’offerta in questo mercato con la presentazione della linea Liquid, che giustamente offre soluzioni nell’ambito delle impermeabilizzazioni con prodotti liquidi.

D. E invece, per quanto riguarda il mercato dell’acustica nel nostro Paese?

R. Il mercato dell’acustica in Italia sta confermando un interesse crescente verso il concetto del comfort acustico interno degli ambienti. Non è più sufficiente ottenere il rispetto della normativa in merito ai requisiti acustici passivi. La richiesta si sta spostando anche verso il comfort degli ambienti destinati alla parola e allo sport (aule scolastiche, refettori, palestre, piscine, palazzetti dello sport). Questo rinnovato interesse per l’acustica architettonica è stato favorito dal recente decreto ministeriale sui Criteri ambientali minimi, che impone la regolazione della riverberazione interna di tutti gli ambienti pubblici. Poi, per quanto riguarda l’isolamento acustico, si sta sviluppando un nuovo e interessante settore, ovvero quello delle costruzioni in legno. Molte Università si stanno attrezzando per approfondire la ricerca sul comportamento acustico dei fabbricati in legno e anche diverse aziende stanno ampliando la loro gamma prodotti per affrontare questo mercato. Infatti, la vasta progettazione di edifici multipiano realizzati completamente in legno sta facendo emergere le problematiche relative all’isolamento acustico tipico delle strutture leggere e sicuramente si tratta di una novità tecnologica rilevante per il mercato italiano.

D. Eterno Ivica opera anche a livello internazionale? Con quali prodotti in particolare?

R. Oltre il 70% della nostra produzione è venduta all’estero, principalmente in tutta Europa, a partire da Germania, Francia e Svizzera, ma anche oltre i confini europei, principalmente negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda e negli Emirati Arabi. Per il futuro vogliamo aumentare la presenza in Asia e in Africa dove, per esempio, abbiamo già avviato importanti collaborazioni con Tunisia e Sud Africa. I prodotti per i pavimenti sopraelevati la fanno da padrone all’estero, visto che sono un nostro prodotto storico, e anche i prodotti da impermeabilizzazione. Per quanto riguarda gli articoli dedicati al comfort acustico siamo invece adesso agli inizi.

D. Per concludere, come è andato il 2018? E quali risultati vi aspettate dall’anno in corso?

R. Il 2018 si è chiuso positivamente, con un aumento del 13% rispetto l’anno precedente e un fatturato di 22 milioni di euro, un risultato estremamente positivo considerando che solo cinque anni fa il nostro fatturato era di poco superiore agli 8 milioni. Per quanto riguarda il 2019, nonostante il periodo presenti delle incertezze, per noi è cominciato in modo positivo, e ci siamo profilati un budget di crescita del 15%.