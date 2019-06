Decorativi per pareti: giochi di luce e riflessi eleganti con Fontego

San Marco amplia la sua gamma di decorativi per pareti con Fontego, nuova finitura dalla texture morbida a effetto opaco che regala effetti estetici contemporanei che valorizzano ogni ambiente e stile di arredo.

A seconda della diversa intensità di luce, grazie all’utilizzo di Fontego le pareti restituiscono effetti sempre nuovi, lasciando libero sfogo alla creatività stilistica.

È possibile realizzare due soluzioni estetiche in base a come il decorativo viene applicato: effetto classico o effetto spatolato. Queste rese estetiche non uniformi danno vita a giochi di chiaroscuro e regalano dinamicità e movimento alle pareti.

L’effetto classico si ottiene distribuendo il prodotto in modo disuniforme con pennello. Quando è parzialmente asciutto, si creano delle zone d’accumulo non regolari con l’aiuto di una spugna morbida e appena umida o con un pennello tipo “spalter”.

Per l’effetto spatolato, invece, bisogna applicare il prodotto in modo disuniforme con un frattazzo in acciaio e, quando è quasi asciutto, ripassare in modo piatto lisciando la superficie. Si realizzeranno delle zone con striature non regolari a seconda del verso della spatolata, caratterizzate da morbide increspature.

Estremamente facile da applicare, Fontego può essere utilizzato su intonaci vecchi e nuovi, su superfici in calcestruzzo o in gesso e cartongesso ma anche su conglomerati di varia natura minerale, purché assorbenti.

La texture Fontego, raffinata ed elegante, è disponibile nella tinta argento declinabile in un’ampia gamma di colorazioni grazie al Sistema Tintometrico Marcromie.