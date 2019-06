Senini cresce con la bioedilizia, dai blocchi in canapa e calce ai pavimenti fotocatalitici

Specializzata da oltre cinquant’anni in pavimenti autobloccanti, cordoli e blocchi per murature, Senini ha fatto della ricerca, innovazione e sensibilità ambientale il fulcro della sua più recente produzione, che comprende la nuova linea per la bioedilizia Tecnocanapa di manufatti in calce e canapa, i pavimenti fotocatalitici Ecotop e l’innovativa gamma di superfici fotoluminescenti Sassi di Luce.

Ne parliamo con il titolare Massimo Senini.

Domanda. Come si è sviluppata l’azienda nell’ultimo anno?

Risposta. Siamo molto contenti. Dopo la crisi del settore nel 2012-13, che ha colpito anche la nostra azienda, possiamo dire che oggi il lavoro sta andando molto bene. Il mercato ci sta dando ragione sugli investimenti fatti: nel 2018 abbiamo registrato una crescita a due cifre, intorno al 25%, e anche i primi tre mesi di quest’anno stanno proseguendo con lo stesso trend.

D. Questa crescita è legata a una tipologia di prodotto specifica?

R. In realtà stanno andando bene un po’ tutti i prodotti. In particolar modo dà grandi soddisfazioni il mercato della bioedilizia, con prodotti di qualità e innovativi come i pavimenti fotocatalitici e i blocchi in canapa e calce. La nostra azienda ha sempre puntato su prodotti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita e alla salvaguardia dell’ambiente. Senini dal 2000 è in possesso della certificazione Iso 14001, che attesta il nostro sistema di gestione ambientale. Oltre a dare grandi soddisfazioni, aver deciso di puntare ancora di più su questo tipo di prodotti ci ha permesso anche di uscire vincenti dalla crisi.

D. Il mercato, quindi, sta iniziando a recepire positivamente questo tipo di prodotti?

R. Per sviluppare questi nuovi prodotti abbiamo speso molte energie in termini di tempo e di investimenti economico-finanziari. Con il Blocco Ambiente in canapa e calce siamo partiti nel 2015: oggi, dopo quattro anni di lavoro, stiamo iniziando a vedere buoni risultati.

D. Come si è sviluppato l’accordo con Equilibrium?

R. Equilibrium, già nostro cliente e partner dal 2015, è un’azienda specializzata nella produzione di biomattone in calce e legno di canapa. Poiché stava crescendo molto rapidamente, e trovando la sua attività in linea con le nostre politiche strategiche di sviluppo sostenibile, a novembre 2018 abbiamo deciso di rilevarne il ramo di azienda. L’unione dei rispettivi punti di forza ha permesso di moltiplicare i risultati positivi: ora abbiamo vari cantieri aperti e molte richieste di preventivo.

D. Quali sono le principali difficoltà che avete dovuto superare nell’introduzione di questi prodotti sul mercato?

R. In realtà non ci sono state grosse difficoltà. In ogni caso il principale scoglio è stato proprio quello di far conoscere questi prodotti ai progettisti. Per divulgare le nuove tecniche di costruzione di bioedilizia con canapa e calce abbiamo dei promoter attivi sul territorio, e organizziamo numerosi convegni in collaborazione con gli ordini professionali. Al termine di questi incontri, quando chiediamo ai partecipanti quale prodotto utilizzerebbero per la propria casa, la risposta unanime è il Blocco Ambiente in canapa e calce: per noi è la nostra più grande soddisfazione.

D. Quali sono i vantaggi del blocco in canapa e calce?

R. Il Blocco Ambiente in canapa e calce della linea Tecnocanapa possiede un’elevata capacità isolante, è permeabile al vapore acqueo ed è igroscopico. Quest’ultima caratteristica consente di mantenere il livello perfetto per l’uomo di umidità nell’aria, assorbendola se in eccesso e rilasciandola se in presenza di un ambiente secco. In più è in grado di assorbire la CO2 presente nell’atmosfera.

D. Quali altre novità ha presentato Senini sul mercato?

R. Abbiamo messo a punto la nuova linea di pavimentazioni fotocatalitiche per esterni Ecotop Superior realizzata con quarzi e inerti molto fini che rendono la superficie particolarmente bella e brillante, con colorazioni naturali. Al momento abbiamo nove colorazioni standard, ma possono essere prodotte soluzioni anche su richiesta degli architetti. Il pavimento fotocatalitico Ecotop, contenente il principio attivo TX Active di Italcementi, permette di ridurre gli inquinanti presenti nell’aria attraverso la luce del sole. Di serie la pavimentazione è anche idrorepellente e antiscivolo, meglio della pietra. E in più ha anche un migliore rapporto qualità-prezzo. Abbiamo inoltre ottenuto il brevetto per la produzione del pavimento luminescente Sassi di Luce: grazie a un impasto particolare nella parte superficiale questi masselli catturano la luce per rilasciarla poi di notte. Sono ideali per mettere in sicurezza zone buie senza l’uso dell’illuminazione elettrica e per creare scenografie spettacolari.

D. Che rapporto avete con i rivenditori di materiali edili?

R. L’80% del nostro mercato si rivolge alle rivendite di materiali edili, in particolar modo quelle del Nord Italia, anche se ultimamente stiamo lavorando con la nostra rete commerciale per ampliarci ancora di più. A disposizione dei distributori offriamo anche un servizio di posa e organizziamo corsi di formazione, sia in azienda che presso i rivenditori stessi. Abbiamo una lista di clienti fidelizzati, e con alcuni di questi lavoriamo da più di trent’anni in maniera continuativa.

D. Quali sono i vantaggi per il rivenditore che si affida a Senini?

R. La qualità dei prodotti e l’ampiezza dell’assortimento. Senini è il primo polo industriale a livello nazionale nella produzione di pavimenti, blocchi e cordoli, con cinque impianti su un’area di circa 100 mila metri quadri. Per i manufatti di maggior pregio abbiamo inoltre cinque unità di lavorazione successiva (burattatura, anticatura, levigatura, pallinatura, splittatura) e un vasto magazzino. La nostra posizione strategica e l’efficienza che ci contraddistingue dal punto di vista logistico ci consentono di garantire un servizio in pronta consegna su tutta la nostra produzione. Siamo inoltre in grado di evadere nel giro di 15 giorni anche ordini su materiali customizzati.