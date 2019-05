Una mappa è sempre qualcosa di utile: serve a non perdersi, a trovare la strada giusta, a stabilire qual è la nostra posizione. È così anche per la mappa che si trova sul nuovo numero di YouTrade, che in questo caso serve a orizzontarsi nel mondo delle rivendite di materiali edili o, più precisamente, tra i multipoint con oltre quattro punti vendita. Il servizio offerto dal periodico di Virginia Gambino Editore non è, però, solo una carta geografica. Per le aziende più interessanti, infatti, YouTrade pubblica una scheda e un’intervista che fotografa il lavoro fatto nei mesi precedenti e anticipa le strategie future. Insomma, un lavoro approfondito e, soprattutto, utile per chi vive il mondo della distribuzione edile.

Sulle pagine della rivista, ovviamente, c’è anche molto altro. Per esempio, per restare nel mondo della distribuzione, un articolo getta lo sguardo sulle nuove tecnologie adottate dai retailer più sensibili all’innovazione. Sistemi per gestire il magazzino, per automatizzare il back-office, per gestire i clienti attraverso la comunicazione omnicanale: è di sicuro utile conoscere per tempo quello che sarà il vicinissimo domani delle rivendite. A proposito di strategie commerciali: il nuovo numero della rivista pubblica slide e sintesi dei principali interventi dell’ultimo appuntamento di YouTrade Academy, evento di informazione e formazione, compreso il talk show centrato sull’e-commerce e spiegato da chi le vendite online le ha già adottate con successo.

Ma YouTrade, come sempre, è denso di argomenti, articoli, notizie: su questo numero si trovano, per esempio, un reportage sul design visto al Salone del Mobile, un’intervista sulle nuove strategie di Knauf Insulation, un viaggio sul sorprendente mondo delle rivendite di materiali edili nella Repubblica Ceca e… Non resta che abbonarvi per leggere tutta la rivista.