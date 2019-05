Mapei in pista con la resina Tns per il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia numero 102 si corre anche su un prodotto Mapei. Si tratta della nuova resina della gamma Tns, utilizzata per il rivestimento della pista ciclabile sul Lungomare della Libertà a Riccione, che sarà percorsa dai ciclisti nella cronometro Riccione – San Marino, in programma il 19 maggio 2019. La nuova resina Mapecoat Tns Extreme è stata realizzata nel colore rosa 80118 della Master Collection Mapei, che richiama il caratteristico colore del Giro d’Italia, ed è stata applicata per un totale di 2.300 metri quadri lungo 1 chilometro di pista ciclabile.