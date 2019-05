Isolamento termico e acustico: 8 prodotti per fare la differenza

Isolamento termico e acustico, edilizia sostenibile, riqualificazione: ecco 8 prodotti ad alte prestazioni per fare la differenza in tema di coibentazione della casa, protezione dall’umidità di risalita e dagli eventi sismici.

Isolamento in lana minerale con Knauf Insulation

A dieci anni dal lancio di Ecose Technology nella produzione della lana minerale di vetro, Knauf Insulation conferma il proprio ruolo pionieristico applicando questa tecnologia anche alla produzione degli isolanti in lana minerale di roccia. Grazie all’innovativo legante derivato da materie prime di origine vegetale, senza formaldeide aggiunta, la gamma dei prodotti in lana minerale Ecose Technology offre soluzioni d’isolamento sostenibili, mantenendo invariate le performance isolanti e di resistenza al fuoco rispetto ai prodotti in lana di roccia tradizionali. Inoltre, la lana minerale con tecnologia Ecose è caratterizzata da ridotte emissioni di Voc per la realizzazione di ambienti indoor con elevata qualità dell’aria, come dimostrato dalla certificazione Eurofins Indoor Air Comfort livello Gold. L’origine naturale e facilmente rinnovabile delle materie prime impiegate concorre a generare un alto valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale, a cui si aggiunge l’elevato livello di contenuto riciclato, l’assenza di coloranti artificiali o acrilici e di formaldeide aggiunta, il basso impatto ambientale del processo produttivo sostenuto da tecnologie all’avanguardia.

Air Crab, il primo vespaio areato contro l’umidità di risalita

L’isolamento termico inizia dalle fondamenta con Air Crab di Sicilferro, il primo vespaio iso-aerato totalmente in Eps e ad altezza variabile, che permette di evitare le formazioni di condense e muffe causate da umidità di risalita e migliorare le condizioni di comfort abitativo, con prestazioni termiche di eccellenza grazie all’utilizzo della materia prima Neopor di BASF. Nato dalla ricerca Scf Sicilferro, Air Crab è una soluzione per realizzare vespai iso-aerati, vuoti sanitari e intercapedini tra terreno e fabbricati. Oltre a eliminare l’umidità di risalita e garantire l’isolamento termico, il vespaio di Sicilferro permette una più veloce esecuzione di cantiere grazie alla variabilità nelle altezze e alla solidità degli elementi che lo compongono. Utilizzato negli interventi di esecuzione di centri commerciali, strutture industriali, strutture sanitarie, strutture alberghiere, Air Crab è anche utilizzato in edilizia abitativa, e si presta inoltre a realizzare Passive House ed edifici in Classe A e A+.

Cappotto isolante con Isotec Parete + Elycem

Una soluzione per facciate ventilate con estetica tradizionale. Brianza Plastica propone un sistema che nasce dalla combinazione dei pannelli termisolanti Isotec Parete con le lastre porta-intonaco Elycem. Il pacchetto realizza in un’unica soluzione un cappotto isolante, ventilato e portante, facile da lavorare e posare. Nella stagione estiva il rivestimento in fibrocemento Elycem scherma i raggi solari e il flusso d’aria che si genera nell’intercapedine ventilata, asporta il calore in eccesso, mentre nella stagione invernale le elevate prestazioni isolanti del poliuretano espanso con cui è fatto Isotec Parete proteggono efficacemente l’involucro dalle temperature esterne, permettendo un notevole risparmio sui costi di riscaldamento. Rifinito con rasatura a intonaco tradizionale, il rivestimento con lastre Elycem svolge un ruolo di protezione dalle intemperie, mentre il pannello Isotec Parete, rivestito da una lamina di alluminio goffrato, svolge una funzione di seconda impermeabilizzazione. La ventilazione favorisce la dispersione dell’umidità e di eventuali fenomeni di condensa.

Alte prestazioni termiche per le porte e i portoni Hörmann

I prodotti Hörmann sono caratterizzati da elevate performance termiche, come la porta d’ingresso ThermoCarbon con un valore di trasmittanza termica fino a 0,47 W/(m.xK). Soluzione ideale per le case passive e a bilancio energetico positivo, ThermoCarbon supera di quasi il doppio il requisito di 0,8 W/m.K richiesto alle porte d’ingresso delle case passive. Tale prestazione è resa possibile dal battente in alluminio a filo della superficie spesso 100 mm, dotato di un pannello di riempimento in schiuma rigida in poliuretano a piena superficie e di un profilo composito alloggiato all’interno. Ad elevate prestazioni anche la porta d’ingresso ThermoSafe che, grazie al massiccio battente in alluminio e telaio in alluminio entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, raggiunge un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/m.K, e il portone LPU67 Thermo, in acciaio coibentato a doppia parete, che presenta elementi a separazione termica con uno spessore di 67 mm e una doppia guarnizione sia per i singoli elementi sia a pavimento, e raggiunge un valore di trasmittanza termica pari a 0,92 W/m2K.

Terracotta per l’involucro con Terreal Italia

Terreal Italia, forte della nuova acquisizione di Pica oltre allo storico brand SanMarco, ha studiato nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per l’involucro edilizio in grado di soddisfare elevati livelli di prestazioni termiche, acustiche e strutturali. Soluzioni innovative per pareti, tetti, pavimenti ed elementi di arredo, tutto rigorosamente in laterizio. Non più solo mattoni o tegole, ma il concetto contemporaneo dell’uso diffuso della terracotta nell’involucro esterno e nell’housing interno. Tra le tante novità la linea di rivestimenti in terracotta per l’interior design Habitat, con texture e colori innovativi come Bianco di Carrara, Nero Lavico, Oro Brillante, Rosa del Deserto e Corten.

Isolamento a cappotto e antisfondellamento con i sistemi Mapei

Mapei propone soluzioni innovative e certificate per la riduzione dei consumi energetici e un maggiore comfort abitativo, come il sistema di isolamento termico a cappotto Mapetherm System, ideale per la coibentazione delle nuove costruzioni e il ripristino delle esistenti. L’esperienza di Mapei nel rinforzo strutturale inoltre dà vita a sistemi integrati, in grado di rinforzare e insieme coibentare gli edifici e quindi accedere alle detrazioni fiscali. Nell’ambito delle soluzioni per la protezione degli edifici da eventi sismici, l’azienda propone il presidio certificato per l’antisfondellamento dei solai MapeWrap EQ System, una sicura e innovativa “carta da parati” in grado di determinare una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni dinamiche. Contro umidità e muffa interviene invece la tecnologia BioBlock ideata per le finiture murali, disponibili in oltre 1.000 tinte originali con Mapei Master Collection, tutte realizzabili attraverso il sistema tintometrico ColorMap.

Finestre per tetti Fakro tra tecnologi e isolamento termico

Fakro presenta alcune innovative soluzioni in termini di tecnologia e isolamento termico nel settore delle finestre per tetto. Protagonista è la finestra calpestabile per tetti piatti DXW, dotata di una straordinaria robustezza, tanto da poterci camminare sopra liberamente e in totale sicurezza. La finestra DXW garantisce inoltre elevati parametri termoisolanti: dotata di un doppio vetrocamera altamente performante, è contraddistinta da un coefficiente di trasmittanza termica pari a 0,70W/m.. Non manca anche la nuova finestra FTT U8 Thermo, ideale anche per l’edilizia passiva con coefficiente Uw=0,58W/ m2K, e il serramento FPP-V preSelect2, in grado di abbinare a un design attuale due diverse tipologie di apertura, a bilico e a vasistas, fino a 45 gradi. Infine l’innovativa finestra proSky contraddistinta da una notevole luminosità già nelle dimensioni minime di 78×140 cm. proSky ha in più una vantaggiosa peculiarità: può arrivare a raggiungere altezze significative, vale a dire 180 cm nella versione base, e 206 cm nella versione con anta sottoluce.

Gamma completa per la coibentazione della casa

Isolconfort presenta una suite completa di soluzioni per la coibentazione degli edifici: oltre ad Eco Espanso 100 ed Eco Por G031, i pannelli per cappotto termico in Eps e in polistirene espanso sinterizzato con grafite Neopor di Basf, l’azienda offre Eco Dur GW, pannello bistrato in Neopor e estradosso in Eps bianco, ideale per la realizzazione dell’isolamento termico di pareti esterne, in controplaccaggio, in intercapedine e di facciate ventilate. Oltre alle elevate prestazioni termiche, Eco Dur GW, offre anche un’eccellente permeabilità al vapore d’acqua, che elimina il rischio di condensa, e ottime caratteristiche di stabilità dimensionale. A questi prodotti si aggiungono Forma Duopor, pannello radiante per sottofondi riscaldanti e Ventil Phono Gisp G, per la ventilazione e il livello acustico di tetti a falde inclinate termoisolante pronto all’uso, con finitura all’intradosso in cartongesso e strato in lana di roccia.