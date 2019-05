In tour per la Milano che cresce con 4Bild

4Bild, in partnership con aziende leader nella produzione di materiali edili e finiture per la casa, si fa promotrice di cultura e architettura con il nuovo concept di 4Bild On Top, ispirato alla Milano che si trasforma in verticale con un nuovo skyline e uno sviluppo urbanistico che la rende città internazionale.

Lo sviluppo degli edifici verso l’alto testimonia come l’altezza sia occasione di sperimentazione non solo visiva, ma anche tecnologica ed è così che sarà il viaggio una scoperta della città che parte dalla storia e arriva all’oggi. Visite guide e ingressi esclusivi che ci faranno scoprire bellezze come le Terrazze del Duomo e lo sviluppo urbano di Porta Nuova, Torre Branca disegnata da Giò Ponti e i tetti di Galleria Vittorio Emanuele, le merlate del Castello Sforzesco e la nuova City Life.

Il 4Bild Ontop prenderà avvio giovedì 9 maggio alle 17:00, nel nuovo 4Bild Point di Seregno, dove saranno presentati il tour e illustrate le tematiche dell’involucro edilizio nelle trasformazioni urbane e il concetto di eccellenza nel prodotto, nel processo, nella logistica e nel servizio.

L’iniziativa servirà per ottenere crediti formativi per architetti, geometri e periti.

Alle 20:00 inizierà l’Ontop Show. Il punto vendita sarà immerso in un’atmosfera suggestiva con musica, luci e performer che si esibiranno in evoluzioni aeree e acrobatiche on top. Durante la serata gli ospiti potranno gustare le prelibatezze culinarie dei diversi street food già sperimentate nel 4Bild Tour 2017.

In ogni tappa si scopriranno le aziende, si parlerà di eccellenza e si avrà la possibilità di gustare un cocktail sulle più belle terrazze di Milano. Questo viaggio vuole essere un racconto di una città che cambia, che diventa internazionale e la testimonianza di come il mondo delle costruzioni sia il motore di tutto questo e noi, gli attori attivi di una trasformazione di qualità, consapevole e sostenibile.

Il 30 maggio prenderà avvio il tour con nove tappe alla scoperta dell’eccellenza e dello skyline di Milano, che negli ultimi anni si è arricchito di innovativi edifici, sviluppati in altezza e simbolo del respiro internazionale e contemporaneo a cui punta la città. Dalle prime torri di fine anni ’50 a quelle di City Life, gli interessanti esempi di architettura saranno parte di un itinerario guidato dello sviluppo urbano della città.

