Altissima efficienza energetica e sicurezza sismica: il sistema Normablok Più di Fornaci Laterizi Danesi è una risposta ai requisiti richiesti dal progetto residenziale Ville Urbane in fase di realizzazione a Bologna. La fine dei lavori è prevista per settembre 2020.

Il progetto Ville Urbane a Bologna

Il complesso residenziale Ville Urbane a Bologna prevede la nuova costruzione di unità immobiliari a uso abitativo per un totale di nove ville indipendenti, a uno e due piani, la cui architettura coniuga semplicità e funzionalità. Il complesso residenziale si inserisce all’interno di un esteso parco residenziale di oltre 14mila metri quadri.

Diretto da Gba Studio dell’architetto Gian Luca Brini e dall’ingegnere Federico Cinti, il progetto si caratterizza per gli altissimi requisiti di efficienza energetica e sicurezza sismica richiesti dalla committenza. Per soddisfare queste esigenze sono stati utilizzati i laterizi delle linee Normablok Più S40 Sismico e Normablok Più S40 HP di Fornaci Laterizi Danesi.

Sistema costruttivo completo e brevettato, conforme alle prescrizioni Ntc 2018, il Sistema Normablok Più somma i vantaggi della muratura in laterizio (solidità, semplicità di realizzazione e durata nel tempo) a un notevole isolamento termico grazie a perle di polistirene additivato di grafite sinterizzato, direttamente all’interno dei fori dei blocchi attraverso un sofisticato processo produttivo, unico nel suo genere. I blocchi uniscono quindi le eccellenti caratteristiche di isolamento termico, alle qualità di traspirabilità e durabilità del laterizio.

Normablok Più di Fornaci Laterizi Danesi

La realizzazione del progetto Ville Urbane, costituito da due diverse tipologie strutturali, eseguito con il sistema Normablok Più di Fornaci Laterizi Danesi, testimonia la completezza e l’efficacia del sistema costruttivo in laterizio, ideale in tutte le zone sismiche e climatiche.

In particolare Normablok Più S40 Sismico, il monoblocco portante e termoisolante di Fornaci Laterizi Danesi, è stato utilizzato per la realizzazione delle villette monopiano, mentre per le villette a due piani, realizzate con travi e pilastri in cemento armato, sono stati utilizzati i laterizi ad alte prestazioni termiche della linea Normablok Più S40 HP, ideali per la realizzazione di tamponature monostrato performanti e che rispondono ai requisiti legislativi e costruttivi per tutte le zone sismiche.

Scheda tecnica

Progetto: Ville Urbane, nuova costruzione a Bologna

Committente: Patrick Scarlata

Data fine lavori: settembre 2020

Località: Bologna

Progettista: GBA Studio srl / Gianluca Brini Architetto

Progetto strutture: Ing. Andrea Brighenti – Archistruttura

Impresa esecutrice: Valstar srl

Produttore laterizi: Fornaci Laterizi Danesi Spa – Soncino (Cremona)

Distributore laterizi: Latercom Srl – Soncino (Cremona)