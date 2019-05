Boero lancia Matt Koala, pittura super coprente

Corposo ed extra-matt, con un elevato potere mascherante, è in grado di coprire efficacemente già da bagnato e in prima mano supporti edili moderni e tradizionali, aderendo perfettamente alle superfici, che in condizioni idonee non necessitano di essere trattate precedentemente attraverso l’uso di isolanti e fissativi. È Matt Koala, pittura di Boero che si contraddistingue anche per le sue proprietà applicative quali ottima pennellabilità, dilatazione e anti-goccia.

Già dopo una sola mano il prodotto scopre tutte le sue capacità uniformanti e antiriflesso e, anche in caso di superfici con precedenti colorazioni scure o texture strutturate, le pareti rivestite appaiono immediatamente omogenee, con aspetto compatto e gradevoli alla vista.

Il prodotto di Boero serve anche a ottenere a parete la perfezione del bianco assoluto: un must nella decorazione d’interni, capace di dare maggiore apertura agli spazi, di nobilitare locali architettonicamente poco armonici, di bilanciare le profondità e trasmettere sensazioni di pulizia e freschezza. La finitura, dall’inconfondibile bianco extra opaco, decora, maschera le imperfezioni e dà luce agli ambienti, affermandosi come un complemento d’arredo perfetto per qualsiasi ambiente, in particolare per locali prestigiosi.

A base di materie prime selezionate, rispettose dell’ambiente, dell’utilizzatore finale e della qualità dell’aria indoor, Matt Koala è certificato Iaq (Indoor Air Quality) in classe A+: una certificazione che definisce il livello di emissione di sostanze volatili potenzialmente tossiche se inalate, ed è formaldeide free e a minimo impatto ambientale.