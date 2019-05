Alpac premiata da Deloitte

Alpac, azienda leader nel settore della gestione del foro finestra, vince il prestigioso Deloitte Best Managed Companies, riconoscimento nato per le aziende che ogni anno più spiccano per competenze, strategia, performance, e innovazione. La seconda edizione del premio, organizzato da Deloitte in collaborazione con Altis, Università Cattolica, Elite e Confindustria, ha visto 46 aziende vincitrici, riconosciute come eccellenze italiane da punto di vista imprenditoriale, che si sono distinte in ognuno dei pillar fondamentali sui quali è stata basata la valutazione: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, Internazionalizzazione. La selezione ha previsto diversi step: dopo un primo vaglio sui requisiti di partecipazione e la compilazione di un form dettagliato sulle dinamiche aziendali, Deloitte ha completato l’analisi attraverso un’intervista al Direttore Generale Massimo Dalla Via, per approfondire ognuno dei parametri alla base dell’iniziativa. La selezione, infine, ha visto l’intervento di una giuria indipendente formata da autorevoli esponenti del panorama imprenditoriale, accademico e istituzionale italiano, che ha esaminato i profili delle società candidate e selezionato i vincitori. “È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci dimostra che stiamo percorrendo la strada giusta, concentrandoci nello sviluppo dell’azienda su più fronti e dando vita ad un modello di business efficace sul lungo periodo”, ha commentato l’amministratore unico dell’azienda Luciano Dalla Via che, accanto al direttore generale Massimo Dalla Via, il 28 maggio ha ritirato il premio a Milano presso Palazzo Mezzanotte. “Questo è un risultato frutto dell’impegno di un grande team, che lavora in sinergia e passione per creare ogni giorno innovazione.”