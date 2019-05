A San Marco il premio Best Managed

San Marco Group (produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale), è tra le 46 aziende italiane che hanno ricevuto il premio Best Managed Companies istituito da Deloitte. Il riconoscimento, sostenuto da Altis Università Cattolica, da Elite e da Confindustria, attesta la capacità organizzativa, le strategie e le performance delle migliori realtà industriali italiane, valutate sulla base di sei fattori di successo: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance, Internazionalizzazione.

“Essere riconosciuti tra le Best Managed Companies italiane è una conferma dell’impegno e della volontà di rafforzare la posizione del Gruppo come punto di riferimento in Italia e all’estero”, ha commentato Pietro Geremia, VicePresidente San Marco Group. “A fine 2018 abbiamo registrato un +7% di fatturato e un Ebitda margin oltre il 17%, grazie a leve importanti come Ricerca, Innovazione e Sostenibilità su cui investiamo e puntiamo da sempre. Uno dei principali obiettivi per il 2019 è quello di continuare ad incrementare la crescita sui mercati internazionali”.