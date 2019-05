Anche le novità Dierre all’evento Ersi

Ersi, l’Associazione Esperti Riferme e Serrature Italia, terrà il suo evento a Bologna il 10 e 11 maggio. L’evento, tra l’altro, ospita Dierre (Stand 36), che partecipa a Elf Convention, il più importante evento europeo nel campo delleserrature di sicurezza, organizzato annualmente della European Locksmiths Federation, l’ente che riunisce le associazioni dei serraturieri di diversi Paesi europei.

Appuntamento strategico per mettere a punto azioni comuni e programmi di collaborazione con le forze dell’ordine, Elf offre anche l’occasione di verificare lo stato dell’arte in questo settore. Dierre presenterà tecnologie e brevetti che equipaggiano ormai tutte le serrature del marchio, dai modelli acilindroa quelli adoppia mappa, progettati e costruiti interamente nella sede di Villanova d’Asti.

Dai sistemi di protezione contro la manipolazione anti-bumping e lockpicking, a meccanismi che impediscono attacchi distruttivi con la cosiddetta tecnica del tubo oppure, nel caso delle serrature a doppia mappa, rendono inefficace il famigerato grimaldello bulgaro.

Le serrature Dierre sono abbinate inoltre a chiavi di ultima generazione, anche in versione elettronica o key card, fino ad arrivare ai lettori di impronte digitali e all’App per l’apertura a distanza della porta.

L’ultima novità è D-Fendy, un defender di nuova generazione progettato per proteggere la serratura della porta blindata dai tentativi di spezzamento del cilindro e dalle aggressioni con mole e trapani.