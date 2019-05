Cresce la Ri-Evolution di Oikos con il primo shop in Sicilia

Il prossimo sabato 27 aprile 2019 Oikos inaugura a Palermo il primo Shop in Shop in terra di Sicilia. L’inaugurazione avverrà alle ore 18, nei locali del partner Tommaso Piazza in Corso Tukory 179/ F, all’interno del quale i visitatori potranno trovare tutte le più moderne soluzioni delle collezioni Decorpaint di Oikos. All’evento prenderà parte anche il Presidente Claudio Balestri, ideatore del progetto Ri-Evolution e forte sostenitore del format Shop in Shop.

Il nuovo format distributivo degli Shop in Shop sviluppato dall’azienda di Gatteo Mare (FC), specialista in pitture e decorazioni prive di sostanze nocive, mira ad agevolare i processi di acquisto avvicinando professionisti e utenti. Con aree dedicate e presidiate, realizzate all’interno di grandi punti vendita specializzati nel mondo dell’edilizia, il format vede protagonisti i prodotti e le soluzioni Oikos che possono essere esposti, visti, toccati, valutati, apprezzati, confrontati e infine acquistati in modo esperienziale e interattivo, con l’eventuale assistenza del personale presente, specializzato e tecnicamente formato a supporto di tali spazi.

«I tempi corrono, i modelli di scelta e di acquisto dei consumatori si evolvono e si fanno più esigenti. Così, in coerenza con il nostro progetto Ri-Evolution, abbiamo messo a punto il nuovo format Shop in Shop, frutto di un lungo processo di sperimentazione e affinamento», spiega Claudio Balestri. «Il nostro obiettivo è semplice: creare un format con tutti i presupposti per un processo di acquisto più facile, consapevole e condiviso, che faciliti il dialogo di designer e applicatori con i loro clienti, velocizzando e migliorando la qualità delle loro scelte».

Con il format Shop in Shop Oikos il punto vendita ospitante gode di una più razionale e funzionale esposizione dei prodotti e delle soluzioni Oikos, aumentando le sue capacità di attirare più clienti e generare più fatturati sia direttamente che per gli altri reparti.

Architetti, designer e applicatori trovano un punto di incontro per incontrare i clienti e valutare assieme le possibili soluzioni, velocizzando il processo di selezione e accorciando i tempi per arrivare alle scelte operative. Gli utenti finali riescono, grazie all’esposizione chiara e lineare delle soluzioni, a farsi un’idea precisa del ventaglio delle possibilità decorative loro disposizione e, guidati dai loro professionisti di fiducia, possono affrontare con la massima consapevolezza e serenità il processo decisionale che li porta a scegliere la soluzione più affine e gratificante.